Isztambul újra választ, Erdogan izgulhat

Vasárnap reggel Isztambulban a szavazóhelyiségek helyi idő szerint nyolc órakor nyíltak (közép-európai idő szerint reggel 7 órakor). A szavazást azért ismétlik meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született ellenzéki győzelmet Recep Tayyip Erdogan államfő kormánypártja megtámadta. A kerületi polgármesterekre, a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást nem rendezik meg újra.

A választópolgárok száma a metropoliszban 10 millió 561 ezer. Az urnák helyi idő szerint délután 17 órakor zárulnak. Az első részeredmények kora este várhatók. A voksolásnak a török és a nemzetközi közvélemény is nagy jelentőséget tulajdonít. Elemzők szerint a török elnök vezette iszlamista-konzervatív kormánypárt márciusban a romló gazdasági helyzet miatt bukta el a legnépesebb város vezetését.

Márciusban a fő ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglu 13 ezer 700 vokssal előzte meg az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltjét, Binali Yildirimet. Az AKP sorozatos fellebbezései nyomán a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) semmissé nyilvánította az eredményt, amiért nemzetközi bírálatokat is kapott.

Yildirim mostani kampánya középpontjában azok a fejlesztések álltak, amelyeket korábban közlekedésügyi miniszterként, illetve miniszterelnökként valósíttatott meg Isztambulban. Imamoglu, aki az elmúlt hónapokban az ismeretlenségből vált egyszerre a változás jelképévé, forradalmat hirdetett a demokráciáért, és arra a sérelmére próbálta ráirányítani a figyelmet, miszerint győzelme ellenére visszavették tőle a polgármesteri címet.

A kampányba az utolsó héten Erdogan is beszállt. Élesen támadta Imamoglut, egyszer „béna kacsának” nevezte, amiért a városi tanács kormánypárti többsége miatt amúgy is meg lenne kötve a keze. A közvélemény-kutatások a mostani választásra is kiélezett versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu újabb „szűk többséget elérő” győzelmével számol.

Az MTI szerint a választás kimenetelében kulcsszerep jut a kurdoknak, miután ők teszik ki a nagyváros lakosságának 15 százalékát, és márciusban – az előző évek gyakorlatával ellentétben – sokuk vagy Imamoglura szavazott, vagy otthon maradt. A kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) vezetése a napokban közölte: Imamoglut támogatja.

Kiemelt kép: MTI/AP/Emrah Gurel