Egy ember meghalt, amikor helikopter zuhant egy New York-i épületre

Helikopter zuhant egy épületre Manhattanben a Hetedik sugárút és az 51. utca találkozásánál, írja a CNN. Egy ember meghalt, a New York Times szerint a pilóta. A jármű a tetőbe csapódott, emiatt tűz is keletkezett. Andrew Cuomo, New York kormányzója azt nyilatkozta, a tüzet sikerült kordában tartani.

– mondta Cuomo, aki hozzátette: nincs arra utaló jel, hogy terrorizmusról lenne szó.

A CNN-nek nyilatkozó Nathan Huthon elmondta, IT-sként dolgozott az épületben és annyi ember akart egyszerre kiszabadulni az épületből, hogy fél órába telt, amíg a 29. emeletről a földszintre értek. Melvin Douglas, utcai esernyőárus szerint addig nem is tudták, mi történt, amíg az emberek el nem kezdtek kiözönleni az épületből.

Az 1985-ben épült, 230 méter magas épületet kiürítik. Szemtanúk szerint érezni lehetett, ahogy az épület beleremeg.

A New York-i rendőrség arra kéri az embereket, hogy kerüljük a baleset helyszínét, ugyanis éppen vizsgálatokat folytatnak ott. A baleset időpontjában közepesnél erősebb eső esett Manhattanben, a látótávolság pedig mindössze két kilométernyi volt. Keleti szél fújt, 15 km/órás erősséggel. A helyszínen jelenleg 25 tűzoltóegység tartózkodik.

Videón a füstölgő épület:

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019