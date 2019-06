Többen megsérültek, miután pánik tört ki a washingtoni Pride-on

A szombaton rendezett melegfelvonuláson Washingtonban többen azt hitték lövéseket hallanak, óriási pánik tört ki, és a tülekedésben volt aki, megsérült – közölte az MTI.

– írta Kevin Donahue, Washington polgármester-helyettese Twitteren.

Dustin Sternbeck, a rendőrség szóvivője azt is elmondta, hogy bár a rendőrség talált egy pisztolyt egy hátizsákban, de senki sem adott le lövéseket, és senkit sem lőttek meg. A tűzoltók szóvivője pedig közölte, hogy a mentősök ellátták a sérülteket, viszont azt nem tudjuk, hogy hány embert tapostak meg.

Thanks to @DCPoliceDept @dcfireems @DC_HSEMA @OUC_DC @DCDPW & @DDOTDC for helping keep everyone safe & making this year’s @CapitalPrideDC parade a phenomenal success! #Pride #DCPride #PrideDC pic.twitter.com/mMOHGvJrZN

— Deputy Mayor Donahue (@SafeDC) 8 June 2019