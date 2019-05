Késsel támadtak iskolás gyerekekre Japánban

Egy kislány belehalt a sérülésekbe.

Késsel felfegyverkezett férfi támadt buszra váró iskolás gyerekekre a Tokiótól délre fekvő Kavaszakiban – számol be a BBC. Legalább 18-an megsérültek, és két halott is van: egy általános iskolás kislány, és egy 39 éves férfi.

Az elkövető egy ötvenes éveiben járó férfi, aki magát is nyakon szúrta. Letartóztatták, de belehalt sérülésébe. A motivációja nem ismert.

A Kyodo nevű hírportál szerint a sérültek közül tizenhatan iskolás lányok. A kiérkező rendőrök két kést találtak a helyszínen. A mentők sátrakat állítottak fel a sérültek ellátására.

Egy iskolabusz sofőrje elmondta: látta, hogy az elkövető odamegy a buszukra várakozó diákokhoz, és rájuk támad. Ezután a buszra is felszállt, és az ott lévő gyerekeket is megszurkálta. (Fotó: Europress – The Yomiuri Shimbun)