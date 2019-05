A flamand nacionalisták taroltak a belga parlamenti választáson

Belgiumban a flandriai jobboldali Új Flamand Szövetség (N-VA) nyerte a szövetségi parlamenti választásokat a vasárnap éjjel közzétett, közel végleges eredmények szerint.

A belga sajtó a szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottsága alapján arról számolt be, hogy az N-VA a voksok 16,1 százalékát söpörte be, ezzel 25 helyet szerzett a kétkamarás törvényhozás 150 fős alsóházában. Második helyre a radikális jobboldali irányultságú Flamand Érdek (Vlaams Belang) futott be 12 százalékkal, ez 18 mandátumra elegendő. Harmadik a vallon Szocialista Párt (PS) lett 9,3 százalékkal, ez ugyanakkor a központi parlamenti képviselői helyek flamand, vallon és németajkú közösség közötti felosztása miatt 20 mandátumot ér.

Utánuk következnek a flamand kereszténydemokraták (CD&V) 8,9 százalékkal és 12 hellyel, illetve a flamand liberálisok (VLD) és – a fentiekkel ellentétben országosnak számító – Belga Munkáspárt (PVDA) egyaránt 8,6 százalékkal és 12 hellyel.

Charles Michel miniszterelnök pártjára, a vallon liberális Reformer Mozgalomra (MR) a választók 7,5 százaléka voksolt, ez 14 helyet jelent a központi parlamentben. A flamand szocialista párt (sp.a) 6,7 százalékkal várhatóan 9 mandátumot, a szintén flamand Groen zöldpárt 6,1 százalékkal 8 mandátumot, a vallon jobbközép Demokrata Humanista Centrum (cdH) 3,7 százalékkal 5 mandátumot kap.

A migrációs csomag miatt léptek ki

Belgiumban a rekordideig, 541 napig tartó 2010-2011-es kormányalakítási huzavonát követően elfogadott államreform értelmében a szövetségi állam egy sor jogkört adott át a regionális parlamenteknek és kormányoknak, így azok politikai súlya is felértékelődött.

Ugyancsak ez az államreform rendelkezett arról, hogy immár csak a kétkamarás szövetségi parlament 150 képviselőjét választják közvetlenül, míg a 60 tagú felsőház 50 képviselőjét a regionális parlamentek választják meg, 10-et pedig a megválasztott szenátorok neveznek ki.

Mintegy fél éve ismét ügyvivő kormány irányítja az országot, minthogy az N-VA kilépett a négypárti koalícióból az ENSZ migrációs csomagja feletti vita miatt.

Fotó: Az N-VA elnöke, Bart De Wever örül pártja sikerének. Dirk Waem/afp