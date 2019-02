Tisztességesnek látszó sorozatsztár lehet Ukrajna új elnöke

Volodimir Zelenszkij olyan államfőt játszik A nép szolgájában, amilyet minden ukrán szeretne. Sokan elhiszik, hogy ez valóra is válhatna.

Az egyik legnépszerűbb ukrán tévésorozatban arctalan oligarchák azt találgatják, melyikük próbálja eltitkolni, hogy az ő embere Vaszil Petrovics Holoborogyko, aki egyik napról a másikra Ukrajna elnöki bársonyszékében találta magát. A szüleivel és unokahúgával élő, kissé Surdára emlékeztető középiskolai történelemtanár azután nyerte meg a választást, hogy egy diákja titokban lefilmezte, amikor egy kollégája előtt dühösen kifakadt, és trágár monológot adott elő arról, hogyan számolna le a politika korruptságával és öncélúságával.

Vaszil Petrovics beletörődve fogadta, hogy a felvétel felkerült a Youtube-ra, ahol milliók látták, osztálya előtt pedig ahhoz a paraszthoz hasonlította magát, aki kifakadt a japán császár előtt, hogy a magas adók miatt nem jut étel az embereknek. A császár meghallgatta a parasztot, majd két utasítást adott: az egyik, hogy vágják ki a paraszt nyelvét, a másik, hogy csökkentsék az adókat – idézte fel a tanár, mire diákjai elmondták: szüleik nagyon is egyetértettek a kirohanásával.

Végül a diákok gyűjtötték össze neki az elnökjelölti regisztrációhoz szükséges kétmillió hrivnyát, később pedig pártfogói önfeledten nevettek rajta, amikor már elnökként azt válaszolta arra a kérdésre, hogy hogyan teremtette elő a pénzt, hogy „crowdfundinggal”. Régi életétől a győzelem után sem tudott elszakadni, elnöksége első napján, a nemzetközi sajtótájékoztató előtt is azért izgult, hogy időben be tudja fizetni bankhitele törlesztőrészletét, és ajándékot vegyen unokahúga születésnapjára.

Posztszovjet humorfesztiválról a szórakoztatóipar élére

A nép szolgája ukránok millióinak vágyát jeleníti meg a politikán kívülről érkező esetlen, de tisztességes elnök történetével. A sorozat a Netflix kínálatában is elérhető angol felirattal, és bár a poénokkal és utalásokkal főleg az ukrán közönséget célozzák meg, színvonalát illetően az egyre inkább feltörekvő magyar sorozatoktól sem marad el a produkció.

Bár a korrupció kifigurázása központi témája a sorozatnak, az alkotók inkább nem nyomasztják a nézőket a mai Ukrajna olyan súlyos problémáival, mint a mélyszegénység és az Oroszországgal való konfliktus. Úgy tűnik, hogy a valódi politikai felhozatallal elégedetlen ukránok mégis elhitték, hogy a sorozat főhősét alakító Volodimir Zelenszkij képes lehet jobb útra téríteni az országot, alig több mint egy hónappal az ukrán elnökválasztás előtt ugyanis ő a legnépszerűbb jelölt, 19 százalékos támogatottsága van a jelenleg regnáló Petro Porosenko 16,8 százalékával és Julia Timosenko volt miniszterelnök 13,8 százalékával szemben a biztos választók körében. Mivel idén rekordszámú indulót regisztráltak, csaknem három tucatnyi jelölt áll még mögöttük.

A 41 éves Zelenszkij jogot tanult Krivij Rihben, de egy percet sem dolgozott jogi területen, ugyanis még 1997-ben csatlakozott a népszerű orosz humorverseny, a KVN egyetemi csapatához, amivel gyors sikereket ért el. Megalapította a Kvartal 95 csoportot, amellyel körbeturnézták a Szovjetunió utódállamait – ez azóta szórakoztatóipari óriáscéggé nőtte ki magát, több mint száz írót foglalkoztat, animációs részleget tart fenn, több tucat országban értékesít tévéműsorokat és televíziós formátumokat.

Timosenko és Porosenko lejárt lemez

Másfél éve Zelenszkij az amerikai Cinema Escapistnek adott interjút annak apropóján, hogy a Netflix révén A nép szolgája nemzetközi közönség elé került. Ebben azt mondta: szerinte a sorozat azért lett népszerű, mert mindenki szeretne tisztességes embereket látni a hatalomban, úgy gondolják, hogy ettől a saját életük is normálisabb lehet. Emellett új színt hoztak az ukrán televíziózásba a mindig az emberek aktuális érzelmeire reagáló politikai szatírával.

Már akkor említette, hogy egyre több üzenetet kap az emberektől, akik szeretnék, hogy olyan ember irányítsa Ukrajnát, mint Vaszil Petrovics Holoborogyko. Elárulta: miközben a sorozaton dolgoztak, mélyen beleásták magukat a politikába. Egyes dolgok ettől csak még borzasztóbbnak tűntek számára, de arra is kíváncsi lett, hogy ennek miért kell így lennie.

Riválisai közül a milliárdos „csokoládékirály”, Porosenko finoman szólva nem állt a korrupció elleni harc élére, Timosenkóval pedig szavahihetősége, illetve annak hiánya az ukránok legfőbb gondja. Zelenszkij az AP hírügynökségnek azt mondta, mindkettő lejárt lemez, neki pedig előnyére is válhat a politikai tapasztalat hiánya velük szemben. Az AP-interjúból kiderül, hogy a legnagyobb kihívásnak a kelet-ukrajnai konfliktust tartja, és kijelentette: vissza fogják szerezni Donbaszt és a Krímet. Csökkentené a korrupció befolyását a kormányzásra és az emberek életére, magasabb fizetésekkel fékezné meg a kivándorlást, és a kis falvakba is elvinné az internetet. Azt pedig helyénvalónak tartja, hogy hazája az európai utat választotta.

Zelenszkijt A Nép Szolgája Párt jelölte az elnökválasztásra, merthogy ilyen is létezik. Még tavaly márciusban jegyeztette be a Kvartal 95 ügyvédje, eredetileg azért, hogy ne nyúlja le más a népszerű sorozat címét. Decemberben aztán Zelenszkij közölte, hogy a párt működik, bár azt nem verte nagydobra, hogy kik vannak még benne. Ennek ellenére már készült olyan felmérés, ami szerint második helyen állnak 10,2 százalékkal a pártok népszerűségi rangsorában, 2,9 százalékponttal elmaradva a Timosenko-féle Batykivscsinától.

Újévi tévébeszéd az elnök helyett

Vetélytársai azt igyekeznek Zelenszkij nyakába varrni, hogy kapcsolatban áll Ihor Kolomojszkij bankárral, aki elhagyta Ukrajnát, miután összetűzésbe keveredett Porosenkóval. Kolomojszkij a tulajdonosa annak a médiacégnek, amelyhez a Kvartal 95 műsorait és A nép szolgáját sugárzó 1+1 nevű csatorna tartozik. Ennek szilveszteri műsorában jelentette be Zelenszkij, hogy indul az elnökválasztáson – jelzésértékű lehet, hogy abban az időpontban, amikor a többi adón Porosenko újévi köszöntője ment. Vannak, akik szerint Zelenszkij túlságosan is ráállt Porosenko kifigurázására, ő viszont cáfolja, hogy bárki beleszólna a műsorokba, és politikai támogatást kapna Kolomojszkijtól.

Egy politikailag különösen érzékeny témában is elővették: januárban a Szabad Európa Rádió kiderítette, hogy nem mondott igazat, amikor egy decemberi interjúban azt állította, hogy a Krím megszállása miatt minden oroszországi érdekeltségétől megvált. Valójában a hozzá köthető ciprusi offshore cégnek most is vannak oroszországi érdekeltségei, ezek 2014 és 2017 közt 3,6 milliárd forintnyi összeget fialtak.

Zelenszkij megítélésének nem feltétlenül tett jót, hogy nem akart szóba állni az erről érdeklődő újságírókkal, később viszont egy Facebook-videóban magyarázkodott. Azt mondta, „azok után, amit Ukrajnával tettek”, nem folytat üzleti tevékenységet Oroszországgal. Be se léphet oda, ugyanis eljárás indult ellene, mert a Kvartal 95-ön keresztül pénzügyi támogatást nyújtott az ukrán hadseregnek. Azt viszont elismerte, hogy 2014 előtti produkcióiért továbbra is kap jogdíjakat Oroszországból, de megígérte, hogy meg fog válni az ottani cégektől.

Az viszont még bizonytalan, hogy a sorozatelnökből lesz-e valódi elnök, a közvélemény-kutatásokból ugyanis annyi derül ki, hogy az elnökválasztás második fordulójában Zelenszkij-Porosenko, vagy Zelenszkij-Timosenko párharcra lehet számítani, és minden azon dől el, hogy melyikük lesz képes a kieső jelöltek támogatóit maga mögé állítani.

Kiemelt kép: Yuri Dyachyshyn / AFP