Kanadába menekültek a háború elől, mind a hét gyerekük meghalt lakástűzben

2017-ben Szíriából menekült Kanadába a véres polgárháború elől az a család, amelynek háza kedden reggel kigyulladt Halifaxban. A szülők hét gyermeke közül egy sem tudott kimenekülni az épületből, írja a CNN.

A lap szerint a szomszéd egy óriási robbanást hallott, amikor felcsaptak a lángok.

– mesélte Danielle Burt.

Neighbour says she heard and felt explosion before seeing flames shooting from home. Halifax police confirm seven young siblings died and man and woman are in hospital. ⁦ @CTVNews ⁩ ⁦ @CTVAtlantic ⁩ pic.twitter.com/LinBYm29gh

Ebraheim Barho, az édesapa súlyos sérüléseket szenvedett, miközben a gyermekeit próbálta menteni. Jelenleg kórházban ápolják.

Az anya, Kawthar Barho karcolások nélkül megúszta a tragédiát, de érthetően egyelőre képtelen felfogni, hogy elveszítette gyermekeit. Állítólag folyamatosan a nevüket ismételgeti.

Abdullah 4 hónapos, Rana 3, Hala 4, Ghala 8, Mohammed 10, Rola 12, Ahmed 15 éves volt.

A gyerekek az utóbbi másfél évben kezdhették el élvezni az életet, miután elmenekültek Szíriából. Iskolába jártak, bicikliztek, úsztak, barátaik voltak, szaladgáltak az udvaron, születésnapi bulikat tartottak és a szomszédokkal lógtak.

A család 2017 szeptemberében érkezett Kanadába, és nagyon kedves fogadtatásban volt részük. Egy YouTube-videó tanúsága szerint a családot a halifaxi repülőtéren egy csoport várta ujjongva, juharleveleket ábrázoló kartonokkal.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a Twitteren fejezte ki részvétét.

– fogalmazott.

Words fail when children are taken from us too soon, especially in circumstances like this. My heart goes out to the survivors of the horrible fire in Halifax this morning, and the loved ones who are mourning this tremendous loss.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2019