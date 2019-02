Megvan Trump belügyminiszter-jelöltje

David Bernhardt volt energiaügyi lobbistát szeretné a posztra.

Donald Trump nagyon elégedett a jelöltjével, aki az előző miniszter, Ryan Zinke januári távozása óta ügyvivőként vezette a tárcát.

David fantasztikus munkát végez megérkezése napjától fogva, és nagy várakozással tekintünk jelölésének hivatalos megerősítése elé

– írta az elnök Twitter-oldalán.

David Bernhardt kinevezését a szenátusnak meg kell szavaznia. Elemzők szerint az előzetes meghallgatásokon vitát kavarhat a volt lobbista álláspontja arról, hogy az Egyesült Államoknak bővítenie kell olaj- és gázkitermelését.

A The New York Times kommentárja szerint a jelöltnek – hívei és bírálói szerint is – kulcsszerepe volt és van a Donald Trump által szorgalmazott amerikai energiafölény megteremtésében, aminek a lényege, hogy az Egyesült Államok ne szoruljon energiaimportra.

A 49 éves David Bernhardt George W. Bush elnök kormányzatában is a belügy magas rangú tisztségviselője volt, később a legnagyobb amerikai olajvállalatoknál, egy ügyvédi iroda társtulajdonosaként pedig olajcégek lobbistájaként dolgozott.

Elődje, Ryan Zinke január 2-án távozott posztjáról, amit az elnök még decemberben bejelentett. Azt nem említette, hogy szövetségi vizsgálat folyik ellene egyebek között hivatali visszaélés gyanúja, politikai tevékenysége, illetve túl magas utazási kiadásai miatt. (mti)

Kiemelt kép: Donald Trump és David Bernhardt a február 2-ai kabinetülésen a Fehér Házban. MTI / AP / Evan Vucci