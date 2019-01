Megint ezrek tüntettek Belgrádban, hogy a köztévé adjon lehetőséget az ellenzéknek is

A BalkanInsight azt írja, megint többezer ember tüntetett Belgrádban Vucic elnök ellen. A tüntetők egy az ötmillióból molinókkal vonultak végig a városon, egyenesen az RTS székháza elé.

Protesters passing by Serbian public broadcaster, RTS, demanding freedom of media and end to government propaganda.

This is sixth #1od5miliona anti-government protests taking place every Saturday in Belgrade.

For updates, check @BalkanInsight pic.twitter.com/ESXpM6woTj

— Marija Ristić (@Marien__R) January 12, 2019