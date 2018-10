Marokkóban hirtelen eldöntötték, hogy nem lesz óraátállítás

Még éppen időben.

Alig két nappal az óraátállítás előtt Marokkóban váratlanul bejelentették, hogy eltörlik a téli időszámítást, így már most vasárnap sem kell átállítani az órákat az észak-afrikai országban.

A BBC idézi a marokkói kormányzati reformok miniszterét, aki azzal indokolta a döntést, hogy egy órával tovább lesz természetes fény.

Az AP hírügynökség tudósítása szerint kísérleti jelleggel hagyják meg a nyári időszámítást a téli időszakban is. Marokkó korábban az Egyesült Királysággal és Portugáliával volt egy időzónában, de mivel a másik két országban lesz óraátállítás, így ez az együttállás most felborul. (Illusztráció: Europress – YANN GUICHAOUA / ONLY WORLD)