Arra születtek, hogy elmerüljenek a fekáliában

A kisfiú odasétált édesapja élettelen testéhez a krematóriumban, elhúzta fejéről a fehér lepedőt, kezébe vette a halott arcát és zokogott. A 37 éves Anil munkavégzés közben vesztette életét: szennyvízcsatornát tisztított a puszta kezével, védőfelszerelés nélkül. Egy kötél segítségével ereszkedett le a több méter mély csatornába, de a kötél kilazult a dereka körül, és a férfi a mélybe zuhant. Az egyetlen kereső volt a családban, három gyereket hagyott árván.

Az apja holtteste felett zokogó kisfiú fotóját egy indiai újságíró osztotta meg Twitteren, a poszt több tízezer megosztást kapott. Rövid időn belül egymillió rúpia, több mint 3 millió forint gyűlt össze a családnak a tisztességes temetésre.

The boy walked up to his father's body at a crematorium, moved the sheet from the face, held the cheeks with both hands, just said 'papa' & began sobbing.

The man was yet another poor labourer who died in a Delhi sewer on Friday. Family did not have money even for cremating him. pic.twitter.com/4nOWD9Aial

— Shiv Sunny (@shivsunny) September 17, 2018