India kormánya tanult Orbántól és lerohanta az Amnesty irodáját

Befagyasztották az Amesty International indiai szervezetének számláit és tíz órán keresztül tartottak házkutatást a szervezet központjában. A háttérben az áll, hogy az indiai szövetségi kormány harcot vív a civil szervezetekkel, amelyek gyakran kritizálják a kormány politikáját.

A gazdasági bűnöket vizsgáló állami szerv szerint az AI megsértette a külföldi adományokról szóló törvényt, ezért fagyasztották be a számlájukat.

Narendra Modi hatalomra kerülése után sok civil szervezet engedélyét visszavonták, és az Amnesty korábban egyszer már felfüggesztette a működését Indiában, biztonsági okokra hivatkozva.

As an organisation committed to the rule of law, our operations in India have always conformed with our national regulations. The principles of transparency and accountability are at the heart of our work. https://t.co/n3u6fT5ewR

— Aakar Patel (@aakar_amnesty) October 26, 2018