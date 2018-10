Szigorúbb határellenőrzés: itt lehet átmenni autóval Ausztriába

Most már táblával is jelzik az osztrák-magyar határátkelőknél, hogy hol tilos autóval áthajtani – számoltak be osztrák lapok. Bár a rendelkezés nem új keletű, a kisebb határátkelőknél eddig nem mindenhol jelezték a korlátozást.

A burgenlandi hatóságok a 60 határátkelőből 35 esetében tiltották meg az autóval történő határátlépést, a cél az, hogy a nagyobb forgalmú pontok felé tereljék az autósokat és motorosokat, ahol könnyebben tudják ellenőrizni őket.

Aki nem tartja be a szabályt, az akár 2180 eurós büntetésre is számíthat.

Aki nem akarja megkockáztatni a büntetést, az jobban teszi, ha gyalog, biciklivel, vagy kerékpárral kel át azokon a pontokon, ahol kint van a tábla,

ha pedig mégis autóval indulnának útnak, inkább használják az alábbi határátkelőhelyeket:

Andau – Jánossomorja

Bildein – Pornóapáti

Deutsch Jahrndorf – Rajka

Deutsch Schützen – Pornóapáti

Deutschkreutz – Kópháza

Eberau – Szentpéter

Gaas – Szentpéterfa

Halbturn – Várbalog (Albertkázmérpuszta)

Heiligenbrunn – Pinkamindszent

Heiligenkreuz I – Straße – Rábafüzes

Heiligenkreuz Wirtschaftspark – Szentgotthárd

Klingenbach – Sopron

Lutzmannsburg – Zsira

Mogersdorf (Zollhausstraße) – Szentgotthárd

Moschendorf – Pinkamindszent, illetve Szentpéterfa

Nickelsdorf autópálya

Nickelsdorf Autobahn – Hegyeshalom

Nikitsch – Sopronkövesd

Nikitsch – Zsira

Pamhagen – Fertőd

Rattersdorf – Kőszeg

Rechnitz – Bozsok

Sankt Margarethen – Fertőrakos (Sopronpuszta)

Schachendorf – Búcsú

Schattendorf – Ágfalva

(Index, ORF.at)

Kiemelt kép: MTI/EPA/Helmut Fohringer