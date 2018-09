Beperelte az iskolát egy anyuka, mert a fia nem került be a focicsapatukba

Egy missourii nő beperelte fia középiskoláját, diszkriminációra hivatkozik, mert nem válogatták be a suli junior focicsapatába, így az egyetemi focicsapatba se kerülhet be később. A fiú egyszer már játszott a junior csapatban, de az iskola, a Ladue High School szerint az náluk a szabály, ha valakit kipróbálnak, de nem válik be, akkor többé nem játszhat.

Az edző, Dave Aronberg a bíróságon azt mondta, hogy 40 diákjuk van a 24 lehetséges helyre. A fiú is benne volt a körben, van pár erőssége, de a technikális képességeiben és a játékban való döntéshozatali készségekben hiányt szenved, ezért marad ki a gárdából.

Az anya nem anyagi kártérítést szeretne, hanem azt, hogy a bíróság kötelezze a középiskolát, hogy a fia játsszon a csapatban. A bíró azt tervezi, hogy hétfőn pontot tesz az ügy végére, vagyis dönt. A sietség nem is árt, mert a szezon felén már túl vannak a bajnokságban – írta a Kiro7.

