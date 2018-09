Trump nagyon kíváncsi a névtelen cikkíróra

Szerinte igazságügyi miniszterének vizsgálatot kellene indítania. Közben az ő volt munkatársát ítélték el.

Jeff Sessions igazságügyi miniszternek vizsgálatot kellene indítania a The New York Times című amerikai napilapban megjelent névtelen cikk ügyében – mondta az elnök újságíróknak egy észak-dakotai kampányrendezvény előtt. Donald Trump úgy vélte, a tárcának fel kellene derítenie azt is, ki a cikkíró és jelenleg hol tartózkodik.

Nem akarom, hogy jelen legyen a megbeszéléseinken

– tette hozzá, utalva a Kínát, Oroszországot, Észak-Koreát érintő magas szinten tartott egyeztetésekre.

Valaki névtelenül alágyújtott Trumpnak. De ki? A Trump-kormány egyik magas rangú tisztviselője kipakolt az apparátuson belüli ellenállásról, de a nevét nem fedte fel. Most egész Amerika azt találgatja, ki lehet a cikk szerzője.

A kérdésre, tervez-e jogi lépéseket a The New York Times ellen, azt válaszolta: nem tudja, egyelőre vizsgálja a lehetőségeket. Az újságírók ezzel kapcsolatban megjegyezték, a nem titkosított információk kiszivárogtatása nem bűncselekmény, elég nehéz lenne jogalapot találni a vizsgálatra.

„A Trump-kormányon belüli ellenállás részese vagyok” Egy magas rangú tisztségviselő szerint a sikerek nem az elnök miatt, hanem éppen az ő ellenében valósulnak meg.

Trump beszélt a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkájáról is. Mint fogalmazott: a 2016-os elnökválasztási kampánya munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni szándékozó vizsgálat

nemcsak rossz országunknak, hanem tisztességtelen a közelgő választásokkal szemben is.

Ismét boszorkányüldözésnek nevezte a vizsgálatot, amelyet szerinte már régen le kellett volna zárni. Közben George Papadopoulost, aki a 2016-os elnökválasztási kampányban a munkatársa volt 14 nap börtönre, 9500 dollár büntetésre és közösségi munkára ítélték, mert hazudott orosz kapcsolatairól.

A 31 éves Papadopoulos az első elítélt, akit a választási kampányban Trump munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást feltárni hivatott, Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkája nyomán vontak büntetőjogi felelősségre.

Papadopoulost nem azért ítélték el, mert összejátszott az oroszokkal, hanem mert nem mondott igazat kapcsolatairól a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak. Elhallgatta, kikkel és mikor találkozott, kicsinyítette e találkozók jelentőségét.

2017 októberében elismerte bűnösségét, és azóta együttműködött a Mueller-bizottsággal. A CNN hírtelevíziónak azt mondta: valóban ismert oroszokat, és ő vetette fel az akkor még elnökjelölt Donald Trump munkatársainak, hogy összehozna egy találkozót velük, de arra nem emlékszik, hogy szóba kerültek volna Trump demokrata párti vetélytársáról, Hillary Clintonról szóló kompromittáló dokumentumok.

Papadopoulos a vádirat szerint külföldi állampolgárokkal megvitatta Donald Trump egy esetleges külföldi utazásának lehetőségét is, amelynek alkalmával az akkor még elnökjelölt üzletember találkozhatott volna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A vádiratban arról nem esik szó, hogy Donald Trump tudott volna ezekről a megbeszélésekről.

A hírtelevíziónak adott interjúban Papadopoulos – miként a bíróságon a védőügyvédje is – leszögezte: nincs tudomása arról, hogy a 2016-os kampányban bárki is összejátszott oroszokkal, vagy bárki is megpróbálta aláásni a demokratikus választási folyamatot.

A Fehér Ház már az ítélethirdetés előtt kicsinyítette George Papadopoulos szerepét. Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője azt közölte: Papadopoulos önkéntes munkatárs volt a választási kampányban és nem fért hozzá bizalmas anyagokhoz vagy információkhoz. (mti)

Fotó: Europress/AFP PHOTO/ POOL/Bullit Marquez