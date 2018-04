Magyarországon utálják a legjobban a bevándorlókat Európában

Kijött az Eurobarometer legújabb jelentése, ezúttal arról, hogyan sikerült integrálni a bevándorlókat Európában. A jelentésben sok érdekes adat van, de a legmeglepőbb talán ez a grafikon.

Ebből az derül ki, hogy Magyarországon tízből kilenc ember nem barátkozna bevándorlóval.

Azokban az országokban, ahol Magyarországgal szemben valóban vannak bevándorlók, ez az adat sokkal jobb. Az Egyesült Királyságban az emberek 77 százaléka barátkozna bevándorlókkal, miközben Hollandiában ez az arány már 85 százalék. A legtöbben a magyar köztévé által földi pokolnak beállított Svédországban barátkoznának bevándorlókkal, a válaszadók 87 százaléka nyitott lenne erre. A magyarhoz hasonlóan rossz arány egyedül Bulgáriában volt.

