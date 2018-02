Gyereket vár egy szűz kanadai nő

A 29 éves Lauren egy mélyen vallásos közösségből származik Manitoba államból, és ugyan nem volt még szexuális kapcsolata senkivel, sőt, a csókolózást is kínos szituációnak találja, egy spermadonornak köszönhetően teherbe esett, és júniusban várja az első gyermekét. A kanadai nőt családja, barátai, sőt orvosai is óvták attól, hogy szűzként essen teherbe, de hiába, és most reméli, továbbra sem kell férfiakkal ismerkednie az élete hátralévő részében, viszont anya lehet.

Lauren egy ritka hormonális betegségben, hypopituitarismusban szenved, mely az agyalapi mirigy csökkent működésével jár, és amely többek között fáradtsággal, izomgyengeséggel, a szexuális vágy csökkenésével jár, de mindenekelőtt meddőséget is okozhat. A nő viszont hosszú idő után megtalálta a megfelelő donort, és sikerült is teherbe esnie, viszont továbbra sem szeretne ismerkedni férfiakkal, főleg, hogy az eddigi tapasztalatai is elvették a kedvét az egésztől. Amikor a Vice újságírója megkérdezte, nem fél-e, hogy később meg fogja bánni, amiért kihagyta életéből a szexualitást, Lauren azt válaszolta: “Lehet, hogy tíz év múlva meg fogom bánni, de ki tudja?”