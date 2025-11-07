Mi a menetrend?

Trump elnök nyilvános programja szerint először fogadja a magyar miniszterelnököt, majd rögtön utána munkaebéden vesznek részt. Ez legfeljebb két óráig tarthat, mert Trumpnak ezután az Andrews légibázison lesz telefonos sajtótájékoztatója. Az elnök innen Floridába repül. A magyar delegáció tehát összesen nagyjából két és fél órát kap Trumptól.