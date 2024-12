Minden jót kínál a Lidl, még jobb áron az ünnepekre is!

A korábban meghirdetett árcsökkentési program tovább folytatódik a diszkontáruházlánc boltjaiban. Idén novemberben már több mint 600 terméket kínáltak olcsóbban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Egyes termékek így akár 50 százalékkal olcsóbban váltak elérhetővé.

A karácsonyi és szilveszteri bevásárlások megkönnyítése érdekében pedig újabb árcsökkentő intézkedéseket vezetett be a Lidl az év utolsó hónapjában is.

„A Lidl számára egész évben kiemelten fontos, hogy a frissesség és minőség mellett a lehető legjobb árakat biztosítsuk a vásárlók számára. Az árcsökkentések év közben is komoly segítséget jelentenek a fogyasztóknak a mindennapi bevásárlásban. A karácsonyi extra, tartós árcsökkentéssel azonban az ünnepi bevásárlás megnövekedett költségeit is enyhíteni tudjuk a vásárlók számára” – hangsúlyozta ki Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

Az intézkedésnek köszönhetően tartósan csökkent a friss húsok, így a sertés-, a baromfi- és a marhahúsok ára is. Ez utóbbi akár 12 százalékkal lett olcsóbb, míg a karácsonykor igen népszerű kacsamellfilé 44 százalékkal kerül kevesebbe. Lazac is könnyebben kerülhet az ünnepi asztalra, hiszen most a Lidl-ben akár 36 százalékkal olcsóbban szerezhetik be a vásárlók.

A tartósan árcsökkentett termékek listáján pékáruk is megtalálhatók. A ciabatta, amelyből csodás szilveszteri falatkákat készíthetünk, vagy a briós, ami a karácsonyi reggelink alapja lehet, most 20 százalékkal olcsóbban kerülhet a kosarunkba.

Az év végi bevásárlás azonban nem csak az ünnepi ételekről szól, így a mindennapi vásárlásokhoz is segítséget nyújt a vállalat, ezért egyes felvágottak, magvak, állateledelek, fagyasztott termékek és tisztítószerek is még jobb áron érhetőek el a polcokon.

A zöldségek és gyümölcsök sem maradhatnak ki a téli időszak árcsökkentéséből. A megnövekedett vitaminszükséglet fedezéséhez, a tartós árcsökkentésen felül, az ünnepi időszakban további 52 extra kedvezményt nyújt a cég a friss zöldség-gyümölcs vásárláshoz a Lidl Plus alkalmazásban. December 23-ig napi kettő ünnepváró kupon érhető el az applikációban, melyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök további jelentős extra kedvezménnyel érhetőek el.

A szeretet ünnepére a Lidl árcsökkentési programjának köszönhetőn könnyebb és olcsóbb lesz a karácsonyi készülődés és vendégvárás, mert a vásárlók a lehető legjobb áron tudják megvásárolni a friss és minőségi hozzávalókat. Így megvalósulhat a karácsony varázsa, a terített asztal körül ünneplő család önfeledt öröme..