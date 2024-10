Elhunyt Dózsa Imre Kossuth-díjas táncművész

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 83. évében pénteken elhunyt Dózsa Imre Kossuth- és Liszt-díjas táncművész, balettmester, balettigazgató és pedagógus, egyetemi tanár, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze” – írta közös közleményében az Operaház és a Magyar Nemzeti Balett.

„Az Állami Balettintézet elvégzése után 18 évesen, a Bihari nótája című előadásban debütált társulati tagként az Operaház balettegyüttesében, partnere későbbi felesége, Szumrák Vera volt. 1963-tól visszavonulásáig az együttes magántáncosa. 1968-ban fél évet töltött ösztöndíjasként a leningrádi Kirov Balettnél (ma: Szentpétervári Mariiinszkij Színház). 1969–1974 között a Svéd Királyi Balett szólistája, míg 1975-1980 között a berlini Deutsche Oper és a londoni Festival Ballet vendégszólistája. Igazi danseur noble, vagyis hercegi alkat volt, aki a klasszikus repertoár mellett a kortárs koreográfiákban is jeleskedett. Maradandó alakításai közt említhető a Diótörő herceg, Desiré (Csipkerózsika), Siegfried (A hattyúk tava), Albrecht (Giselle), Basil (Don Quijote), Colas (A rosszul őrzött lány), A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin és a Spartacus címszerepe, utóbbiban Crassusként is emlékezetes maradt. De táncolta Balanchine, Béjart, Kylián és Seregi más koreográfiáit, Fodor Antal A próba című rockbalettjében pedig Jézus szerepében lépett színpadra. 1983-1984 között a balettegyüttes igazgatói pozícióját töltötte be, 2011-től haláláig a Magyar Nemzeti Balett gyakorlat- és próbavezető balettmestereként tevékenykedett” – emlékeztek az elhunyt művészre, aki aktív táncosként lett igazgatója az Állami Balettintézetnek.

Dózsa Imrét a Magyar Állami Operaház és a Magyar Táncművészeti Egyetem saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.