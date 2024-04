Bejegyezték Gődény György pártját mindkét júniusi választásra

Péntek délután adta közre a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) közleményét az MTI, miszerint újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba a június 9-ei választásokra: a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártját és a Normális Élet Pártját.

Utóbbi formáció Gődény Györgyhöz kapcsolódik, aki társaival együtt rendszeresen elindul mindenfajta magyarországi választáson, annak ellenére is, hogy a szélesebb közvélemény rendszerint a kamupártokkal azonosítja a tevékenységüket. A Normális Élet Pártja a 2022-es országgyűlési választásokon is képviseltette magát, szereplésük két dolog miatt emlékezetes:

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt feljelentette őket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mert Gődényék úgy gyűjtöttek aláírásokat a szervezet honlapján, hogy a választók személyi számát is elkérték. A kapcsolatfelvételhez erre egyáltalán nem volt szükség, a Kutyapárt szerint viszont ezek ismerete megkönnyíti a kamupártok dolgát, hogy egymás között sefteljenek az aláírásokkal.

Az egyik Vas megyei képviselőjelöltjük aláírásainál számtalan szabálytalanásgot fedeztek fel az illetékesek, az íveken olyan ajánlások is szerepeltek, amelyeket halott emberek nevére állítottak ki. Mindezért a Szombathelyi Törvényszék háromszázezer forintos pénzbüntetést szabott ki.

Az NVB legfrissebb tájékoztatása szerint Gődényék bejelentése megfelelt a követelményeknek, ezért nyilvántartásba vették őket mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati választásra. Az NVB pénteki határozatai nem jogerősek, három napon belül lehet ellenük jogorvoslatot kérni a Kúriánál.

A június 9-ei önkormányzati választáson jelöltet és listát jelölőszervezetek (pártok, egyesületek, nemzetiségi szervezetek) állíthatnak, valamint azon – a listás választások kivételével – független jelöltek vehetnek részt. Az EP tagjainak választásán csak pártok állíthatnak listát. Jelöltet, illetve listát az a szervezet állíthat, amely a választás kiírása után nyilvántartásba vetette magát. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A jelölőszervezeteket a Nemzeti Választási Bizottság és a területi (vármegyei) választási bizottságok veszik nyilvántartásba, attól függően, melyiknél jelentették be a jelölőszervezetet. A nyilvántartásba vétel feltétele párt és egyesület esetében is, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepeljenek, oda jogerősen be legyenek jegyezve már a választás kitűzésekor.