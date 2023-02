Orbán után pedofilozva követel törvénymódosítást a Mi Hazánk a homoszexuális kapcsolatok esetében

Novák Előtt azt szeretné, hogy 14 év helyett újra 18 év legyen a beleegyezési korhatár.

A büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását kezdeményezte Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője annak érdekében, hogy a jelenlegi 14 helyett ismét 18 év legyen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat esetében a beleegyezési korhatár –írja az MTI.

Keddi budapesti sajtótájékoztatóján a politikus arról beszélt: ha szükséges, akár az alaptörvény módosítását is kezdeményezik a jelen helyzet megváltoztatása érdekében, mert szerintük ezzel a megoldással kerülhetnek valóban védett státuszba a felnőtteknél jobban veszélyeztetett fiatalok.

„A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely a pedofíliához hasonlóan a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását is követeli” – tette hozzá Novák Előd. A képviselő szerint a homoszexualitás “szexuális deviancia természetellenes, biológiai zsákutca”, amely – a drogokhoz hasonlóan – “ideig-óráig szerezhet örömet egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben semmi esetre sem”.

Halász Géza, a Mi Hazánk család- és szociális ügyi szakpolitikusa azt hangsúlyozta: miközben a gyermekvédelmi törvény tiltja, hogy 18 évnél fiatalabbak számára a homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő tartalom elérhető legyen, azt engedi, hogy egy felnőtt szexuális kapcsolatra vegyen rá egy vele azonos nemű kiskorút.

A Mi Hazánk kezdeményezése azután történt, hogy mi is beszámoltunk róla: felmondták az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztensének a szerződését, miután a közösségi oldalakra feltett videókban azt ecsetelte, 39 évesen megteheti, hogy egy 15 éves fiú a szeretője, kijelentve, ő nem pedofil, mert a diák már elmúlt 14 éves és saját beleegyezésével létesítettek kapcsolatot.

Hétvégi évértékelőjében Orbán Viktor szintén szóba hozta az esetet, majd a homoszexualitást összemosta a pedofíliával. „A pedofiliára nincs bocsánat, a gyerek szent és sérthetetlen, és a felnőttek dolga, hogy őket bármi áron megvédjék. Nem érdekel bennünket, hogy megbolondul a világ, és miféle visszataszító hóbortoknak hódolnak egyesek” – mondta Orbán, aki Brüsszelt is korholta, és azt is mondta, hogy Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének kell életbe lépnie Magyarországon. Egyben jogszabály-módosításokat is ígért.