Felelős gondolkodás, és a magyar gazdaság támogatása is célja a Lidl Magyarországnak!

2022 olyan év lesz, amely úgy vonul be a köztudatba, hogy újradefiniálta a takarékosságot, a felelős gondolkodást és az energiaforrások felhasználását.

A Lidl számára a felelős gondolkodás nem újkeletű és nem is csak egy válasz a jelenlegi gazdasági helyzetre. Vezető élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatként erőteljesen fókuszál arra, hogy hatékonyabb, energiatakarékosabb módon működtesse áruházait, felelős vállalatként minimalizálja ökológiai lábnyomát, miközben a lehető legjobb árakat biztosítsa vásárlói számára. Ennek érdekében, ahol lehet minimalizálja működési költségeit, hogy ezáltal is árelőnyt biztosítson a fogyasztók számára. Jelenleg az ár az, ami még ha kicsi is, kulcsfontosságú a vásárlók szemében.

Milyen konkrét energiafelhasználási intézkedéseket hajtottak végre?

„Az áruházak és a logisztikai központok teljes világítását LED világításra cseréltük. A hatékony szellőzés- és világításvezérlés érdekében intelligens épületfelügyeleti rendszert építettünk, így például az utolsó vásárló után az áruházakban és a parkolóban is lekapcsol a világítás nagy, az utolsó dolgozó távozása után pedig a maradék fények is elsötétülnek. A rendszer azt is szabályozza, hogy a reklámvilágítások se működjenek az áruházak bezárása után” – mondta Tőzsér Judit a vállalat kommunikációs vezetője.

Mint megtudtuk a világítás mellett különböző gépészeti megoldásokkal is az energiahatékonyságra törekszik a Lidl. Kiemelten fontos szerepet játszik ebben az áruházak korszerű fűtési és hűtési rendszere. A szellőzőrendszerek kizárólag hőcserélőkön keresztül működnek, ami azt jelenti, hogy a kifújt levegővel a hőcserélőn keresztül felfűtik vagy lehűtik a befújni kívánt friss külső levegőt. A legújabb áruházak esetében pedig úgynevezett VRV hűtő- fűtőberendezéseket alkalmaznak, funkcióktól függően különböző hőzónákat létrehozva. További energiamegtakarítást jelent a minden vásárló számára jól ismert kétlépcsős fotocellás ajtók alkalmazása, melyek segítenek a megfelelő hőmérséklet fenntartásában. A logisztikai központokban és az áruházakban a technológiai hűtés hulladékhőjét hővisszanyerővel visszaforgatják a csarnokok fűtésére. Folyamatosan bővül a vállalat napelemekkel ellátott üzleteinek száma is. Az energiaspórolási intézkedések része az is, hogy az áruházakban ütemezetten működik a mélyhűtők leolvasztása, a raktárakban a használaton kívüli hűtőkamrákat pedig minden esetben lekapcsolják. A vállalat elektromos fogyasztásmérőket – almérőket – épít ki az áruházakban annak érdekében, hogy a fogyasztások folyamatos monitorozásával, ellenőrzésével, a felesleges áramfogyasztást megakadályozza.

A Lidl Magyarország folyamatos intézkedései biztosítják azt, hogy a vásárlók továbbra is a lehető legjobb áron vásárolhassák meg termékeiket. Ennek érdekében csökkentették az áruházak és a berendezések energia-, döntő mértékben villamosenergia-felhasználását, melynek során mérséklődött a szén-dioxid-kibocsátás is, mellyel egyrészt óvják a környezetet, másrészt a növekvő energiaárak mellett mérsékelhetik ezáltal is kiadásaikat.

A piacvezető kiskereskedelmi-áruházlánc azonban nem csak a fenntarthatóság és az energiagazdálkodás szintjén támogatja a magyar gazdaságot és a magyar embereket. Felelős nagyvállalatként fontos feladatának tartja a magyar vállalkozók és a magyar termékek helyzetbehozását.

A Lidl Magyarország közel 500 magyar beszállítóval alakított ki partneri együttműködést, és kb. 4000 hazai terméket kínál a polcain. A 9 évvel ezelőtt indított „Lidl a magyar beszállítókért” program, és ennek keretében a „Lidl Akadémia” és a „Lidl Akadémia Plusz” edukációs programok segítségével a beszállítói partnerek egyre komolyabb lehetőséghez jutnak. Kiváló minőségű, és kedvező árú termékeiket a Lidl segítségével juttathatják el a hazai vásárlókhoz, akik pedig kiváló ár-érték arányban válogathatnak a magas minőségű hazai termékek kínálatából. Ebből az együttműködésből külön érdemes kiemelni a Hazánk Kincsei termékcsaládot, az áruházlánc saját márkás, egyedi csomagolásban elérhető termékeit, amelyek évek óta közvetítik és népszerűsítik a magyar értékeket. A magyar tradíciók megőrzése érdekében létrejött márka, a hagyományos magyar ízvilágot képviseli, tradicionális eljárással készül, és kizárólag hazai termelőktől és beszállítóktól származik.

A Lidl ezen törekvései a vásárlók számára minőségi és megfizethető hazai termékeket garantálnak, egyaránt támogatva ezzel a magyar vállalkozókat és a magyar gazdaságot.