Érdekes érvekkel védi a kormány fakivágási programját az MCC intézete

Zöld pártok és szervezetek heves tiltakozását eredményezte a kormány néhány napja kijött rendelete a tűzifa kitermeléséről. A kritikák szerint a jogszabály túl engedékeny a védett területeken történő fakivágásokkal szemben, és a globális éghajlatváltozás közepette eleve orosz rulett felélni az árnyékot adó, vizeket megtartó erdőket. Azonban a kormány elitképzőjének, a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) a Klímapolitikai Intézete egy írásában igyekezett alátámasztani a kormány intézkedését.

Azzal érvelnek, hogy a rendelet a tűzifával kapcsolatos árspekulációt akarja letörni. Ugyanis amikor egy olyan fontos energiahordozó, mint a gáz ára kilő, hamar követni szokta a fáé is (mivel sokan akarnak hirtelen váltani). Így fogalmaz a cikk:

A Kormány nyilván részletesen vizsgált energiaellátási forgatókönyveket, amelyben voltak a lehető legrosszabb helyzetet elemzők is. Felelős politikusok általában nem legyintenek ezekre – úgysem következik be felkiáltással – hanem igenis felkészülnek a lehető legrosszabbra is.