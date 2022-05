Minden 3. magyar gyógyulásához hozzájárulnak az innovatív gyógyszerek (x)

Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően napjainkban már számos, korábban halálosnak tartott betegség vált gyógyíthatóvá vagy hatékonyabban kezelhetővé, az egészségügyi innovációknak köszönhetően pedig a következő évek is komoly mérföldköveket tartogatnak. Az innovatív terápiák minden harmadik magyar gyógyulásához hozzájárulnak – szenvedjenek bár a legrettegettebb betegségektől vagy alig ismert, ritka kórképekben

Az ezredforduló óta a fejlett országokban több mint három évvel nőtt a születéskor várható élettartam, amely legnagyobbrészt az innovatív gyógyszeres terápiáknak köszönhető. Ezek a modern kezelések nemcsak hosszabb és jobb minőségű életet biztosíthatnak az emberek számára, de segítségükkel korábban legyőzhetetlennek vélt betegségeken is felülkerekedhettünk. A leginkább retteget rákos betegségek gyógyításban is óriási áttörést hoztak a tumorsejteket támadó, célzott terápiák, hiszen amíg az 1970-es években a betegek negyede élte túl 10 évvel a diagnózist, ma már minden második beteg számíthat erre. A fejlődés azóta sem állt le, sőt talán minden eddiginél gyorsabb ütemben zajlik: a gyógyszergyártó vállalatok vezetői további komoly előrelépéseket várnak a daganatterápiák terén a következő évtizedekben, de áttörés jöhet többek között a ritka, a mentális, a légzőszervi, az emésztőszervi, valamint szív- és érrendszeri betegségek kezelésében is.

A cél: a magyar betegek is széles körben, gyorsan hozzáférjenek a modern terápiákhoz

A kutatás -és fejlesztésorientált gyógyszergyártókat összefogó Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) immár 30 éve dolgozik azért, hogy a magyar betegek a lehető legrövidebb idő alatt, széles körben hozzáférjenek a legmodernebb kezelésekhez. Az általuk biztosított terápiák minden harmadik magyar ember gyógyulásához és az életminőségük javulásához hozzájárulhatnak – szenvedjenek bár a legrettegettebb betegeségektől vagy alig ismert, ritka kórképekben. Népegészségügyi szempontból is kulcsfontosságú ezért az innovatív terápiák gyors befogadása, hogy az új reményt nyújtó gyógyszeres megoldásokhoz a magyar betegek is minél hamarabb hozzáférhessenek. A korszerű terápiák gyors és széleskörű hozzáférése mellett a magyar betegek gyógyulási esélyeit jelentősen javítaná, ha nagyobb arányban vennének részt szűrővizsgálatokon – ebben a megelőzést és a népegészségügyi szűrések népszerűsítését célzó lépéseknek köszönhetően szerencsére fejlődés tapasztalható.

Az innovatív gyógyszergyártók nagyszámú klinikai vizsgálatot hoznak Magyarországra, ezeknek köszönhetően csaknem húszezer magyar beteg fér hozzá a legmodernebb terápiákhoz. Mindez nem csak a páciensek hasznát szolgálja, hiszen csak a vizsgálatokkal mintegy 90 milliárd forintos értéket teremtve önmagukban is hozzájárulnak az egészségügyi ellátórendszer és a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Az AIPM jelenleg 26 gyógyszeripari vállalatot tömörít Magyarországon, melyek a hazai gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adják, tevékenységük pedig a GDP közel 1 százalékát teszi ki. Az innovatív gyógyszeripari vállalatok árbevételük átlagosan 15,1 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre, a befolyó összegek így újabb fontos terápiák kifejlesztését segíthetik elő.

A gyógyszerkutatás fejlődésének támogatása

Nem elhanyagolható az innovatív gyógyszergyártók hozzájárulása a tudományos élet fejlődéséhez és a szakmai információk terjesztéséhez sem: évente minden hatodik magyar egészségügyi szakember képzését támogatják valamilyen formában, így hozzájárulva a gyógyszeripar szellemi erőforrásainak bővítéséhez és a gyógyszerkutatás fejlődéséhez.

Persze az új terápiák kifejlesztése nem megy varázsütésre, rengeteg idő, energia és pénz ráfordításával juthatnak csak el a betegekhez. Egy innovatív gyógyszer kifejlesztésének költsége ma már meghaladja a kétmilliárd eurót, és legkevesebb 10 évig tart. Szerepe azonban a következő évtizedekben is döntő fontosságú lehet: a társadalom elöregedése, a civilizációs ártalmak és a környezeti katasztrófák emberre gyakorolt hatásai miatt világszerte, így Magyarországon is jelentősen emelkedhet a krónikus betegségekkel küzdők aránya. Előrejelzések szerint az évszázad közepéig a mentális hanyatlással járó Alzheimer-kór és számos daganat előfordulása ugrásszerűen megnő. A betegek kezeléséhez és az életminőségük javításához pedig elengedhetetlenek a folyamatos kutatások és az azokból megszülető, úttörő jelentőségű innovatív kezelések.