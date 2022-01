Parkolási bírságok miatt került bajba, majd a Völner-ügyben a legtöbb kenőpénzt fizető végrehajtó árvereztette el a villáját

M. Eszter néhány éve egy XII. kerületi villát árverezett el gyanús körülmények között, noha az adós ingó vagyonából is fedezhette volna a tartozást.

28 millió forintos, részben parkolási bírságokból és közüzemi számlákból álló tartozás miatt árvereztetett el egy 300 millió forintra értékelt budai villát a végrehajtó 2019-ben, az árverési nyertes így 162 millióért jutott hozzá a XII. kerületi, kissvábhegyi ingatlanhoz. A bírósági végrehajtó, M. Eszter azóta letartóztatásban ül, a végrehajtói kar vezetését és Völner Pál igazságügyi miniszter-helyettest elsodró botrányba bukott bele több végrehajtó társával együtt.

A szóban forgó ingatlan akkori tulajdonosa hiába tett feljelentést a végrehajtó ellen a rendőrségen és az ügyészségen, elutasították, és amikor pótmagánvádlóként fordult a bírósághoz, akkor a Budai Központi Kerületi Bíróság is így tett. A fellebbezése viszont sikert ért el a Fővárosi Törvényszéken, amely a büntetőeljárás lefolytatására utasította az első fokú bíróságot. A volt tulajdonos ügyvédje szerint M. Eszter hivatali visszaélést követhetett el, megsértette az arányosság és fokozatosság elvét azzal, hogy egyből ügyfele legértékesebb vagyontárgyát árvereztette el.

Az ügyfelemnek volt 40-50 millió forintnyi ingó vagyona, volt a Balatonnál egy szintén 40-50 millió forint értékű nyaralója, bármelyikből ki lehetett volna elégíteni a hitelezői igényeket

– magyarázta Czirmes György ügyvéd a 24.hu-nak.

„A vádlotti magatartás, bizonyítottság esetén, közvetlen sérelmet, vagyoni hátrányt okozott a vádindítvány benyújtójának az önkényesen megválasztott, árverés alá vont ingatlan kapcsán” – indokolt a Fővárosi Törvényszék, amikor a pótmagánvád elbírálására kötelezte a bíróságot tavaly januári határozatában. Bár lassan egy év eltelt, érdemi tárgyalás azóta sem volt. A Völner-ügy decemberi kirobbanása azonban felgyorsíthatta az eseményeket, információink szerint a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja ezt az ügyet is.

A villa korábbi tulajdonosa nem akart nyilatkozni lapunknak, és azt kérte, nevét és az ingatlan pontos címét se közöljük.

A tulajdoni lapról ugyanakkor kiderült, hogy jelentős részben parkolási bírságoknak köszönheti, hogy bajba került,

ugyanis több tucat végrehajtási jogot jegyeztek be a parkolási társaságok kérésére, akár már hatezer forintos tétel után is. Emellett egy pesti társasház is sok százezer forintos követelést jegyeztetett be közösköltség-tartozás címén az ingatlanra. Végül egy 28 millió forintos banki tartozás is felbukkant a tulajdoni lapon (aminek több mint a felét a tulajdonos kifizette, a végrehajtás ebben az esetben 12 millió forint adósság behajtására irányult) egy 98 ezer forintos BKK-s pótdíjköveteléssel együtt, ezután tűzte ki M. Eszter 2018 decemberében az árverést, amit hiába próbált a villa tulajdonosa bírósági úton megakadályozni.

Az árverés nyertese jól ismerheti a környéket, mivel a tulajdoni lap bejegyzése szerint mindössze pár házzal az elárverezett villa mellett lakik, ugyanabban az utcában. A tulajdonjogát 2020 januárjában jegyezték be. Azóta jelentős átalakítások történtek, kivágták a ház előtti fenyőfaligetet, hogy mélygarázst alakítsanak ki a helyén, valamint a manzárdtetőt is elbontották. Mindez alaposan megnehezítheti az eredeti állapot visszaállítását, amennyiben a bíróság érvényteleníti a végrehajtást.

A kilakoltatott tulajdonos ugyanis nemcsak büntetőeljárást kezdeményezett M. Eszter ellen, hanem az új tulajdonossal szemben tulajdonjogi törlési pert is indított a büntetőeljárásra hivatkozva, az árverés és a végrehajtás semmissé nyilvánítása érdekében. – Az ügyfelem letétbe helyezte az árverésből neki járó, azaz a tartozás és a végrehajtási költségek levonása után számára átutalt összeget, mintegy 140 millió forintot, hogyha a bíróság érvényteleníti az eljárást, akkor vissza tudja fizetni az árverési vevőnek a pénzt – mondta Czirmes György, aki szerint az átalakítások ellen hiába tiltakoztak, az új tulajdonos nem reagált.

Kerestük a Budai Központi Kerületi Bíróságot, ahol elmondták, hogy eddig egy előkészületi ülésre került sor, melyen a vádlott nem ismerte el a bűnösséget. A következő tárgyalás február elején lesz, akkor tanúmeghallgatásra és akár határozathozatalra kerülhet sor – tájékoztatták a 24.hu-t.

A Budai Központi Kerületi Bíróság mellett működő M. Eszter fizette a legtöbb kenőpénzt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar azóta letartóztatott elnökének, Schadl Györgynek az ügyészségi által közzétett dokumentumok szerint, összesen 254,8 millió forintot.

M. Eszter 2018-ban alapította Budán a végrehajtó irodáját, ekkor nevezték ki önálló bírósági végrehajtónak.

A kinevezésében az igazságügyi államtitkár keze is benne volt a nyomozóhatóságok szerint.

Schadl ugyanis „Völner Pálon keresztül, részére rendszeresen, több esetben jogtalan előnyt átadva elérte, hogy 2018. augusztus 1. napjával egy személy (M. Eszter – a szerk.) a Budai Központi Kerületi Bíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtóvá kinevezésre kerüljön” – olvasható a fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló országgyűlési határozat indoklásában, amelyben az is szerepel, hogy az államtitkár összesen 83 millió forintnyi kenőpénzt vett át Schadl Györgytől.

M. Eszter korábban akkor szerepelt a hírekben, amikor Bíró Icát nagy tiltakozások közepette kilakoltatták a lakásából, abban az esetben is ő volt a végrehajtó.