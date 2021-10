54 millió forint felett költöttek a Fidesz-közeli figurák Márki-Zay ellen

A főbb Fidesz-közeli megmondóarcok milliókból hirdették egy kaptafára menő mondandójukat: Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferenc embere, szóval baloldali.

Utánanézett a Hvg.hu, mennyi pénzt költött el a Fidesz eddig Márki-Zay Péter, az összellenzéki miniszterelnök-jelölt elleni hirdetésekre a Facebookon. Nem kis összeg jött ki, a szumma annyi, mint

54 220 695 forint.

A lap felidézi, két vonalat követ a fideszes kommunikáció a hódmezővásárhelyi polgármesterrel kapcsolatban. Az egyik vonal szerint ő Gyurcsány Ferenc DK-elnök embere, a másik ebből következik, eszerint Márki-Zay nem is jobboldali-konzervatív, hanem kőkeményen baloldali. Ezt a kormánypárt közelében koslató médiumok is elkezdték nyomatni, de a Facebookon is sok ezzel foglalkozó anyagot toltak meg pénzzel.

Kocsis Máté posztjait 757 ezer forint körüli összegből népszerűsítették, míg a Fidesz központi oldalán október 10-16. között 22 526 678 forintot költöttek a témára. A lap szerint más fideszes politikusok oldalait is megtolták anyagilag: 628 260 forint jutott Orbán Balázsnak, 186 949 Menczer Tamásnak, 98 831 forint Rétvári Bencének, 81 221 Aradszki Andrásnak, 79 394 forint Ágh Péternek és 55 265 Hende Csabának.

A posztokat sok támogató komment is ellepte. Érdekesség, hogy külön rágyúrtak Budapestre és a 18-44 éves korosztályra. A Fidesz üzeneteit erősítő Megafon Központ megmondóemberei is sok pénzt kaptak hirdetésre. Rákay Philip, a Patrióta műsorvezetője 10 009 349 forintot, Deák Dániel kormánypárti elemző 10 531 760 forintot, Bohár Dániel, a Pesti TV riportere pedig 6 100 401 forintot kapott. A KonVerzió nevű oldal 3 164 884 forintot kapott szintén Márki-Zay ellen. Kiemeli még a cikk Trombitás Kristófot és Dér Stefit is, akik tízmilliós összeg felett kaptak már hirdetési pénzt, egy nagyobb időszakra vetítve.