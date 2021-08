72 új fertőzöttet találtak, nem halt meg senki a vírus miatt tegnap

Cikkünk frissül

A beoltottak száma 5 636 894 fő, közülük 5 475 471 már a második oltását is megkapta – írja a kormányzati oldal. Ez azt jelenti, nem érte el a 4500 sem azok száma, akik tegnap felvették az első oltásukat.

72 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 803 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 032 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 28 816 főre csökkent.

79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Azt hangsúlyozza a kormányzati közlemény, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Sőt, augusztus 1-jétől felvehető a harmadik oltás is, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni.

Eddig 35 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 14 ezren már fel is vették azt. Azaz egy nap alatt úgy hatezren kapták meg a harmadik oltást.

