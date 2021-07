Lendületben 60 felett is! (x)

Az Idősek Sportos Barátai programnak köszönhetően több idősklubban lehet sportolni a Decathlon által adományozott sporteszközökkel.

A Decathlon célkitűzése, hogy elérhetővé tegye a sportolás örömét és annak jótékony hatását a lehető legtöbb ember számára, és nincs ez másként a szépkorúakkal sem. A vállalat maga is foglalkoztat 55 év felettieket, és az ő példájukon keresztül is látják, mennyi jótékony hatása van a sportos életmódnak-kortól függetlenül.

Az időskori sportolás statisztikája sajnos nem túl kecsegtető Magyarországon: a 65. életévüket betöltött honfitársaink mindössze 3,8%-a mozog legalább 20 percet naponta. Pedig a mozgás, a sport nem csak az egészségünk, de az életkedvünk megőrzése miatt is ajánlott.

Az idősödés tudományosabb megközelítésből arról szól, hogy a sejtek, melyek eddig keményen dolgoztak, most megpihennek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy attól, hogy valaki idősödik, nem lehet egészséges! A titok mindössze abban rejlik, hogy az egészségi állapotunknak megfelelően válasszunk mozgásformát.

Az elmúlt évben a COVID hatására az időskori izoláció és elmagányosodás fokozottan is jelen volt a mindennapokban. A Decathlon újonnan induló Idősek Sportos Barátai programjának egyik célkitűzése, hogy az idősek visszataláljanak egy olyan aktívabb élethez, mely a sportélményeken keresztül rengeteg örömet tartogat számukra. Ahogy minden társadalmi felelősségvállalási programjukban, a Decathlon itt is egy kiemelt szakmai partnerrel dolgozott együtt, az Idősek Barátai Alapítvánnyal. Az alapítvány önkéntesei magányos időseknek segítenek: beszélgetnek velük, felolvasnak nekik, sétálnak, közösen töltik el a szabadidejüket. Ezáltal egyfajta bizalmi kapcsolat alakul ki köztük és a barátjaikká válnak. A Decathlon és az Alapítvány tavaly kezdte meg a közös munkát, melynek egyik fontos mérföldköve az Idősek Sportos Barátai program elindítása. Ennek keretében a sportszerkereskedő különböző sportszereket adományozott az Alapítvány által választott intézményeknek. A sportszerek listáját a gyógytornászok javaslatai, illetve a kiválasztott intézményekben működős ingyenes senior tornák típusaihoz igazítva állították össze, így került bele jógaszőnyeg, lépcsőzőgép, szenzoros labda, de még pingpongasztal is.

Az adományozáson felül a cég több közös sportprogramot is szervez az alapítvánnyal karöltve, illetve az ő munkájukat is szeretné segíteni azzal, hogy mindenkit arra bíztat, csatlakozzanak önkéntesként az Idősek Barátai Programhoz.