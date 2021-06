Kommandósok vetettek véget a kokainos nyíregyházi pókerpartinak – videó

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály kommandósainak a bevonásával ütöttek rajta péntek este egy nyíregyházi társaságon, akik egy jelenleg üzemen kívüli presszóban tiltott szerencsejátékban vettek részt.

A rendőrök a helyszínen elfogták a tiltott szerencsejátékot szervező 29 éves újfehértói F. S.-t, aki a nyomozás adatai szerint a korábbi vendéglátóhelyen rendszeresen szervezett tiltott kártyajátékot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a készpénzes póker tíz játékossal és két osztó segítségével zajlott, amelyhez hatósági engedéllyel a szervező nem rendelkezett.

A kutatás alatt az egyik helyiségben 6,3 gramm mennyiségű kábítószergyanús anyagot, a gyorsteszt eredménye szerint kokaint is lefoglaltak a rendőrök, aminek birtoklása és fogyasztása is a szervezőhöz köthető. A fotókon pedig az is látszik, hogy egy ötszázassal szívták fel a port.

A rendőrök F. S.-t előállították, és tiltott szerencsejáték szervezése, valamint kábítószer birtoklásának megalapozott gyanújával kihallgatták. A gyanúsított a büntetőeljárás alatt szabadlábon védekezhet.