Novák Katalin elmondta portugál kollégájának, hogy milyen a sikeres gazdaság- és családpolitika

A magyar politikus szerint a munka, a család és az innováció a megoldás.

Az Európai Unió előtt álló szociális kihívásokra Magyarország számára a munka, a család és az innováció a megoldás – jelentette ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter csütörtökön a portugáliai Portóban.

A magyar miniszter azt követően nyilatkozott a közmédiának, hogy megbeszélést folytatott Ana Mendes Godinho munkaügyért, szolidaritásért és szociális biztonságért felelős portugál miniszterrel. Ebben a félévben Portugália az Európai Unió Tanácsának soros elnöke, Portóban pénteken és szombaton elsősorban szociális témákra összpontosító uniós csúcstalálkozót tartanak.

Novák Katalin kijelentette: Magyarország egyebek között azt kívánja bemutatni, hogy a szociális típusú célokat, köztük a szegénység csökkentését és a gyermekek szegénységnek való kitettségének csökkentését el lehet érni erős családpolitikával és munkaalapú gazdaságpolitikával.

Leszögezte: az uniós konferencián is azt fogja hangsúlyozni, hogy Magyarország számára a megoldás a munka, a család és az innováció,

hogyan tudunk innovatív módon reagálni az új kihívásokra úgy, hogy közben erősnek őrizzük meg a családokat.

Magyarország a koronavírus-járvány idején is meg tudta tartani a munkahelyeket, újakat is tudott teremteni, és ebben segítette az otthonteremtési program – emelte ki a miniszter.

Hangsúlyozta: a kormány nem hagyja szőnyeg alá söpörni a magyar érdekeket az EU-n belül. Ha egyesek olyan általános megoldásokban gondolkodnak is, amelyek például a bevándorlókat is kiszolgálnák azokban az országokban, ahol magasabb az arányuk, Magyarország szeretné megőrizni szuverenitását. Nem tud beleegyezni olyan egységes adórendszerbe sem, amely azt eredményezné, hogy magasabbak lesznek az adók Magyarországon. A kormány nem hajlandó lemondani olyan eredményekről, mint hogy bizonyos adókat alacsonyan tud tartani, van családi adókedvezmény, alacsonyabb a társasági adó, a fiatalok számára jövőre be tudja vezetni az szja-mentességet, és a négygyermekes édesanyák is adómentességet élveznek.

Novák Katalin elmondta: portugál partnere is meglepetéssel hallgatta, hogyan tud kéz a kézben járni egy sikeres gazdaságpolitika és egy sikeres családpolitika. Magyarország a GDP 5 százalékát családtámogatásra fordítja, mégis meg tudta őrizni versenyképességét. Az elmúlt 10 évben ráadásul hazánkban nőtt a második legnagyobb mértékben a női foglalkoztatottság. Utóbbi is azt a törekvést támasztja alá, hogy családalapítás és a munkavállalás nem zárja ki egymást – mutatott rá a miniszter.

Kitért arra is, hogy a portugál megközelítés alapvetően különbözik a magyartól: Lisszabonban alapvetően segélyalapú, Budapesten munkaalapú megközelítésben gondolkodnak.

Magyarországon abban hiszünk, hogy tisztességes munkát és tisztességes munkából való megélhetést kell biztosítani az embereknek, azt kell lehetővé tennünk, hogy mindenki a munkájából nevelhesse a gyermekeit, és tisztességesen el tudja tartani a családját,

fogalmazott Novák Katalin, hozzátéve, bíznak abban, hogy ez évről évre könnyebben megy.

Portugáliában nincsen erős családpolitika, nincsenek országos szinten magas családi támogatások, mint Magyarországon. A gyermekvállalási kedv is alacsony, egyre kevesebb a házasságkötés. Ők inkább a migrációban látják a demográfiai gondok megoldását, míg a magyar kormány a gyermekvállalást szeretné segíteni – emelte ki a családokért felelős miniszter.

(MTI)