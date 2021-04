A Pfizert ahogy jön, adják is be, a keleti vakcinák nagy része még gazdára vár

Hiába érkezett kevesebb orosz vakcina, mint kínai, a Szputnyik V-ből mégis többet adtak be múlt vasárnapig. Heti vakcinaösszegző.

Magyarországon hat vakcinát engedélyeztek, ezek közül továbbra is öttel zajlik az oltás. 28 ezer Janssen még mindig a raktárban vár a sorára, pedig a héten újabb szállítmány jöhet, és több európai országban már használják is. Három védőoltásból már egymillió adagnál is több érkezett hazánkba, de ezeket eltérő arányban sikerült beadni. Ábránkat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ honlapján található statisztikából készítettük, és heti bontásban láthatóak rajta (április 25-ével bezárólag) az egyes vakcinákból leszállított mennyiségek, illetve az azokból beadott dózisok száma. A két egyazon színű vonal közötti szürkére színezett rész mutatja, hogy az adott oltóanyagból a héten hány olyan adag volt, ami bár megérkezett, mégsem adták be senkinek.

Pfizerből már közel 2,2 millió érkezett, és szinte az összeset be is adták.

A múlt szombati szállítmánnyal együtt már 1,7 millió dózis Sinopharmhoz jutott hazánk, ebből alig kicsivel több mint egymilliót oltottak el múlt vasárnapig, most főként ezzel zajlik a tömeges oltás, szerdáig a kínai vakcinára lehetett online időpontot foglalni.

Kisebbre nyílik az olló a pirossal jelzett orosz Szputnyik V esetében: az 1,3 millióból 1,1 milliót már felhasználtak.

AstraZenecából eddig 767 ezer dózis érkezett Magyarországra, a nagy részét (660 ezret) már be is adták, de a héten ebből is nagyobb mennyiség jön, így már erre is bárki kérhet időpontot oltópontra.

A lilával jelzett Modernából alig 300 ezer érkezett, és ezt kevés kivétellel el is oltották.

Az EU-tagállamok oltottsági rangsorában Magyarország továbbra is vezet. Az alábbi ábra vízszintes tengelye mutatja, hogy egy ország felnőtt lakosságának hány százaléka kapta meg valamelyik vakcina első dózisát, a függőleges pedig azt, mekkora arányban jutottak hozzá már a másodikhoz is a lakosok. Míg az uniós országokban átlagosan a felnőtt lakosság negyede kapta csak meg valamelyik vakcina első dózisát, ez az arány idehaza 46 százalék. Kimagaslóan állunk a második oltás tekintetében is: az uniós 9,6 százaléknál kétszer jobban teljesítünk (20,6 százalék).

Ábránkon hazánkon és a szintén kiemelkedően teljesítő Máltán kívül kiemeltünk még néhány (valamilyen okból a) tömegből kitűnő országot:

a bal alsó (legrosszabbul teljesítő) negyedben például Bulgáriát, amely felnőtt lakosságának alig egytizedét juttatta oltáshoz,

a jobb alsó negyedben található Finnországban pedig hiába kapta meg minden harmadik nagykorú az oltás első adagját, a másodikhoz még csak a tizedük jutott hozzá.

Az oltási sorrendnek (vagy éppen a nemrég bevezetett időpont-foglalásos rendszer miatt a felborulásának) köszönhetően az egyes korosztályok eltérően részesültek a vakcinákból. A 18-24 évesek 14,2 százalékát oltottuk be eddig (ebben csak Málta előz minket kicsivel), ők eddig 132 ezer dózist kaptak – ennek több mint a felét (59 százalékot) az elmúlt három hétben. Az ennél idősebb, de ötven év alattiaknak közel a harmada (29,8 százalék) kapott már oltást, összesen 1,3 millió adag landolt náluk az 5,2 millió beadottból. A múlt héten beadott vakcinák harmadát ők kapták, a második legtöbb védőoltást pedig az ötveneseknek adták be, így minden másodikat közülük már legalább egy dózis véd. A legtöbb vakcina (1,3 millió) a decemberi oltásindulás óta a hatvanasokhoz került, ők a múlt héten beadott 600 ezerből 120 ezret kaptak, így már kétharmaduk jutott hozzá az első dózishoz.

A többi országhoz képest le vagyunk maradva az ennél idősebbek oltásában: a 70-79 év közöttiek 83 ezer adagot kaptak a múlt héten, ami az ebben a korcsoportban a vakcináció kezdete óta beadott oltások 7,3 százaléka. (A legtöbbet egy hónappal ezelőtt adták be nekik, kétszer ennyit, 165 ezer adagot). A 80 év felettiek között 28 ezer dózis talált gazdára, ami alig növelte meg a múlt heti kétharmados átoltottságot – a 438 ezer idős közül mindössze 300 ezret sikerült beoltani eddig legalább egy dózissal, ami azt jelzi, hogy továbbra is nagyon sokan nem regisztrálnak közülük.

A Pfizert és a Modernát a 25 év alattiakat kivéve minden korosztályban hasonló arányban osztották ki, a kínai Sinopharmot a 60 felettieknek adták túlnyomórészt, míg az AstraZenecát az ennél fiatalabbaknak. A legtöbb Szputnyikot (közel 380 ezer dózist) a 25-49-es korosztály kapta.

A napi oltások elég hektikusan alakultak az elmúlt egy hétben: múlt pénteken lett meg a 3,5 millió beoltott magyar, ám utána jelentősen csökkent a napi újonnan beoltottak száma. Aznap közel 90 ezer ember kapott első adagot valamelyik védőoltásból, másnap viszont már csak 19 ezren, vasárnap pedig alig nyolcezren. Hétfőtől viszont elkezdtek oltani a szombaton érkezett több százezer Sinopharm vakcinával, aznap 75 ezerrel, kedden 95 ezerrel nőtt a beoltottak száma. Jelenleg még több mint kétszázezer ember hiányzik a négymillióhoz, amikor a nyitási terv újabb fázisához érünk – ez nagy eséllyel még a hét végéig bekövetkezik.