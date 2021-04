Békássy Szabolcs: A világjárványt még nem győztük le, fegyelmezetten kell viselkednünk

„Elérkeztünk ahhoz a történelmi időponthoz, hogy valóban annyi vakcina fog rendelkezésre állni, mint amennyien eddig regisztráltak” – erről Békássy Szabolcs beszélt az ATV Start című műsorában. A Háziorvosok Online Szervezetének alapítója szerint ez azért is fontos, mert így lehetőség lehet az online időpontfoglalásra is a jövőben, ami tehermentesítheti a háziorvosokat is.

Hozzátette: ugyanakkor marad a háziorvosoknál is jelentős adag vakcina, ami fölött szakmai kontrollt tudnak gyakorolni. Mint mondta, annak, akinek nincs társbetegsége, az összes vakcina ajánlott, akinek viszont van, a háziorvosa tud segíteni abban, hogy melyik oltóanyagot használja. A Háziorvosok Online Szervezetének alapítója azt javasolta, hogy a nyitás ellenére továbbra is legyen mindenki fegyelmezett, hiszen a magyar számok javulnak, azonban Indiában például drámain emelkednek az esetszámok.

A világjárványt még nem győztük le, egy csatát már lehet, hogy megnyertünk, de továbbra is nagyon fegyelmezetten kell viselkednünk

– fogalmazott.