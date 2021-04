Köszönet a kórházak dolgozóinak! (x)

Magyarország egyik legnagyobb gumiabroncs-forgalmazója, a MARSO Kft. a KLEBER abroncsmárkával karöltve, közösen fejezi ki köszönetét a kórházak dolgozóinak.

A MARSO Kft. a KLEBER abroncsmárkával közösen, március és május között kiemelt figyelmet fordít az egészségügyben dolgozók felé, függetlenül attól, hogy szakdolgozó, orvos vagy éppen háttérszolgáltatásban dolgozó személyről legyen szó. A vállalatok fontosnak tartják, hogy a kórházi dolgozók biztonságban közlekedjenek autóikkal a szezonnak megfelelő gumiabroncsokon. Országosan 12 kórház munkavállalói számára tette lehetővé a két vállalat, hogy kedvezményesen jussanak nyári vagy négyévszakos KLEBER abroncsokhoz. Amennyiben a megvásárolt abroncsokat fel is szereltették a kiválasztott MARSOPONT szervizekben, úgy a szolgáltatás árát is felezték. Többek között a Szombathelyen, Pécsett, Szegeden, Nyíregyházán illetve két fővárosi intézményben dolgozók is éltek a lehetőséggel. A március 1-jén kezdődő akcióval összesen közel félezer kórházi dolgozónak segített a MARSO Kft. és a KLEBER abroncsmárka, amely pontosan 1.920db abroncsot jelentett.

A MARSO-KLEBER Health Care névvel jelzett kampány másik elemeként a két vállalat két egészségügyi intézménynek, a nyíregyházi székhelyű Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháznak, valamint a budakeszi Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek ajánlott fel 40-40db abroncsot, amelyet a MARSOPONT-okban ingyenesen fel is szerelnek hamarosan.

A kampány célja az, hogy a két vállalat közösen fejezze ki köszönetét és elismerését a kórházakban dolgozóknak! A MARSO és a KLEBER összefogása számszerűsítve közel 23 millió Forint támogatást jelent!

A 30 éves MARSO Kft. nyíregyházi, családi vállalkozásként indult és ma már országosan is ismert és elismert gumiabroncs-forgalmazó vállalat. A MARSO fontos értéke, hogy megalakulása óta folyamatosan növekszik, alapító tulajdonosai, azok családtagjai fontosnak tartják a hagyományokat, valamint a hosszú távú, kiszámítható, korrekt, megbízható együttműködést minden üzleti partnerrel és dolgozóval. A KLEBER abroncsmárka célja, hogy megbízható minőségű, jó ár-érték arányú abroncsokat kínálva egyszerűbbé tegye a mindennapi életet, amellyel időt takaríthatunk meg. A KLEBER kiemelkedően jó ár/érték arányú nyári és négyévszakos abroncsai az elmúlt években rendre jól szerepeltek a márkafüggetlen teszteken is, így bátran fogtunk össze a közös munkában!