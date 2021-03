Reagált az orvosi kamara arra, hogy Orbán inasoknak nevezte a rezidenseket

Többen nehezményezték, hogy Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában inasoknak nevezte a kórházakban dolgozó rezidenseket.

A miniszterelnök megjegyezését a Magyar Orvosi Kamara sem hagyta szó nélkül, a következő üzenetet tették ki a honlapjukra:

Köszönjük nektek, rezidensek, orvostanhallgatók, ápolók és szakorvosok! Nekünk kollégák vagytok.

Orbán egészen pontosan így fogalmazott a Kossuth rádióban:

„Most az a helyzet, hogy a rezidenseket, ők az inasok vagy (…) frissen végzett diplomások és készülnek a szakmájukra, őket már javarészt beoltottuk, és már vezényeltük is, a végzős medikus hallgatók pedg most jönnek sorra az oltásban, és utána, most már van jogszabályi alapja is, és úgy látom, hogy a szívükben-lelkükkben is készen állnak arra, hogy ha menni kell, akkor mennek.”