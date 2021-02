Még egy kormányzati fricska az önkormányzatoknak

A bevételektől való megfosztás (például a gépjárműadó eddig önkormányzatokat megillető részének elvétele vagy az iparűzési adó lefelezése, a parkolási bevételek lenullázása az ingyenes parkolással) után tovább szoríthat a présen a kormány. Újabb jogkört vonna el az önkormányzatoktól a kabinet, mégpedig a fővárosi és a megyei önkormányzatok kezéből venné el a településszerkezeti terv készítésének jogát, illetve elvonná a többi településrendezési eszközt is – tudta meg a Népszava. A lap a még formálódó elképzelésekről annyit ír, hogy elképzelhető az is, hogy korlátozzák a kerületi, illetve települési önkormányzatok építési szabályzat alkotási jogkörét is.

Holott az önkormányzatoknak az építési hatósági jogkörök tavaly márciusi elvétele óta ez az egyetlen eszközük a beruházói vágyak mederben tartására.

Budapesten most kétszintű a rendszer, a főváros határozza meg azt, hogy hol építhető lakóház, gyár, más intézmény, és hol lehet park, a kerületek pedig ennek megfelelően szabják meg a saját építési szabályzatukat.

Ha ezt elveszik az önkormányzatoktól, a fővárostól is, akkor az önkormányzatoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön. Ezzel rendszerszintre emelkedhetne a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknál jól ismert mindenféle gát nélküli ingatlanfejlesztési gyakorlat – mutat rá a kormányzati elképzelés következményére a lap.

„A települési önkormányzatokat pedig megfosztanák attól az alkupozíciótól, hogy a fejlesztői szándékokért cserébe utat, közműfejlesztést, netán óvodát, parkot kérjenek.”