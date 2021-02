„Ő börtönben van, így én is” – több mint két hete fogva tartják a CEU diákját

Nagyon fájdalmas így létezni. Az élet megállt, nemcsak az övé, hanem az enyém is, a közös életünk. Ő börtönben van, így én is, csak várok és várok, de ezen kívül minden megszűnt. Üresek az éjszakák és a nappalok is, egy óriási kérdőjel, hogy mi és miért történik