Szándékosan megszegte a kijárási tilalmat, feljelenti magát Dúró Dóra

A Facebookon jelentette be a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese, hogy feljelenti magát a rendőrségen, mert szándékosan megszegte az este 8 óra utánra vonatkozó kijárási tilalmat. Dúró Dóra azt írta:

Ésszerűtlen, hogy futni sem mehet a szülő, miután lefektette gyermekeit, ezért ma szándékosan megszegtem a kijárási tilalmat este 8 óra után, lakóhelyem egy km-es körzetében futottam. Négy gyermekem van, a munkaidőmön kívül igyekszem minél többet velük lenni: délutánonként együtt tanulunk, játszunk, különórákra visszük őket, vacsorázunk, mesélünk, és lefekszenek. Mire végzek a velük kapcsolatos teendőkkel, bizony bőven nyolc óra után járunk, így csak ilyenkor tudok például sportolni is. Ha kutyát sétáltatni lehet késő este, akkor talán kisgyermekes szülőként futni is. Jelentkezzen, akinek veszélyeztettem az egészségét!

Mint írta, lemond mentelmi jogáról, mert komolyan gondolja a törvény előtti egyenlőséget. Dúró Dóra azt is közölte, hogy pártja az uszodák és edzőtermek megnyitását is szorgalmazza, valamint a hónapok óta többnyire szünetelő testnevelésórák újraindítását, hiszen a mindennapos testnevelésre most nagyobb szükség volna az immunrendszer erősítése érdekében, mint máskor. Szerinte a késő esti futás tiltása ugyanolyan kontraproduktív, mint a 19 órai boltzár, mely miatt csak összezsúfolódnak a vásárlók.