„Náthás időszakban mindannyian használjuk az orröblítőt” (x)

A náthás megbetegedések egyik legkellemetlenebb velejárója az orrdugulás. A bedugult orr napközben is bosszúságot okoz, éjszaka pedig megzavarhatja a pihenésünket.

Miért jó az orröblítés?

Ha náthásak vagyunk, az orrunk tele lesz felgyülemlett váladékkal. Idővel az orrnyálkahártyánk is begyulladhat és megduzzadhat, amely tovább fokozza az orrdugulást. Ahhoz, hogy az orrdugulást megfelelően tudjuk kezelni, az a legjobb, ha az orrváladékot eltávolítjuk az orrüregekből. Ebben lehet segítségünkre az orröblítés. Az orröblítés, vagyis az orrüregek sóoldattal történő átmosása régóta ismert és alkalmazott technika. Ez a folyadék fellazítja és eltávolítja a sűrű, esetleg beszáradt váladékot, megtisztítja az orrüregeket a nyálkahártyára tapadt szennyező anyagoktól és kórokozóktól.

Orröblítőt használ az egész család

„Kisfiunk, Vince születése óta mindig van otthon orröblítő. Kezdetben csak miatta vettük, mert gyakran kellett az orrát orrporszívóval tisztítanunk, ám idővel mi is elkezdtük használni a férjemmel. Az orröblítés kifejezetten kellemes érzés, fellazítja az orrnyálkahártyára tapadt váladékot, és sokkal jobban ki tudjuk fújni az orrunkat utána. Nem kell erőlködni, hangosan trombitálni, könnyebben és kulturáltan távozik a váladék az orrjáratból. Ha náthásak vagyunk naponta többször is használjuk, mert tudjuk, nem kell attól tartanunk, hogy függővé válunk. Mi akkor is öblítjük az orrunkat, amikor nem vagyunk betegek, hiszen hidratál és segít enyhíteni a fűtés miatt jelentkező orrszárazság érzését” – mondja Katalin, egy 5 éves kisfiú anyukája.

Hogyan válasszunk orröblítőt?

Az orrdugulás megszüntetésére használt, szintetikus hatóanyagot tartalmazó orrcseppek és orrspray-k többsége hosszú távon kiszáríthatja az orrnyálkahártyát, és akár függőséget is okozhat. Nem véletlen, hogy alkalmazásuk csak átmeneti ideig javasolt. Szemben az ilyen készítményekkel, a sóoldatos orröblítők szelíden, az orrnyálkahártya károsítása nélkül is képesek segíteni a problémánkon. A patikában olyan orröblítőt keressünk, amelynek az összetevői között szerepel a tengervíz, amely ásványianyag- és nyomelemtartalma révén hozzájárul a nyálkahártya egészséges működéséhez. Erre a célra hasznos segítség a Reventil tengervizes orröblítő, amely az orr gyengéd átmosására, vagy a beszáradt nyák eltávolítására naponta többször is alkalmazható. A Reventil orröblítő a tengervíz mellett még 100%-ban természetes eredetű ectoint is tartalmaz. Az ectoin egy speciális, nagy vízmegkötő képességgel rendelkező molekula, amely véd a kiszáradástól. A Reventil tengervizes orröblítőt minden korosztály használhatja, illetve létezik kifejezetten gyerekek számára készült változata is, ami elsősorban 1 hónapnál idősebb csecsemőknek, valamint kisebb gyermekeknek, illetve érzékeny orrúaknak ajánlott.