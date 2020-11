Már az ősi indiaiak is tudták, mit tegyenek, ha ott száraz, ahol nem kellene!

Amikor napok óta esik az eső, az ember nem vágyik másra csak egy kis szárazságra. Csakhogy a hűvös őszi időszakban a szárazság általában nem ott jelentkezik, ahol az jólesne, hanem például az orr nyálkahártyáján. Nem túl kellemes állapot, de szerencsére viszonylag könnyen kezelhető.

Ha az orrmelléküregekben nem termelődik elég váladék, akkor a nyálkahártyák kiszáradnak, ezzel együtt szárazzá vállnak az orrnyílások, valamint a torok és a száj is kiszáradhat. Súlyosabb esetben, ha gyulladás is fellép, az torok-, és fejfájást, arcfájdalmat és orrvérzést is okozhat. Minthogy az orrváladék fő funkciója, hogy megakadályozza a kórokozók bejutását a szervezetbe, így ha nem termelődik belőle elegendő mennyiség, akkor könnyebben fertőződik, betegszik meg az ember. Az orrszárazságot tehát nem szabad elhanyagolni, ahhoz azonban, hogy eredményesen kezelhessük a problémát, tisztáznunk kell az okát is.

Az orrnyálkahártya kiszáradását az őszi, téli időszakban leggyakrabban a fűtött belső terek száraz levegője, a megfázások miatti gyakori orrfújás okozza, de kiválthatja allergia, egyes gyógyszerek, szedése, valamint számos külső hatás, például cigarettafüst, bizonyos tisztítószerek, festékek, hígítók gőze, de akár parfümök is. Létezik egy ritka autoimmunbetegség, a Sjörgen-szindróma, ami megakadályozza, hogy a szervezet elég nedvességet termeljen. A Sjörgen-szindrómások a leggyakrabban száj-, és szemszárazsággal küzdenek, ám mivel a betegség a teljes szervezetet érinti, az orrnyálkahártya-szárazság sem számít ritka tünetnek.

Az orrnyálkahártya-szárazság kezelésének első lépése a megfelelő hidratáció. Nemcsak a nyári hőségben fontos, hogy kellő mennyiségű vizet igyunk, hanem az azt követő borongós, hűvös, csapadékos időszakban is, még ha ilyenkor kevésbé érezzük is a szomjúságot.

A másik jól bevált módszer a párologtatás, amit azonban túlzásba is lehet vinni, ezért érdemes beszerezni egy higrométert, amivel mérni tudjuk a levegő páratartalmát. Minél nagyobb a külső és a belső hőmérséklet közötti különbség, annál alacsonyabb a lakás levegőjének páratartalma. Az ideális páratartalom 50 százalékos, de 40 és 60 százalék között még jónak mondható. Ha a lakásban 40 százalék alá esik a páratartalom, mindenképp párologtassunk, de ne vigyük túlzásba, mert a 60 százalék fölötti páratartalom már a penészgombák és a háziporatkák szaporodásának kedvez.

Kiszáradt orrnyálkahártya esetén párologtathatunk illóolajokat, de az is jót tesz, ha bezárkózunk a fürdőszobába és egy forró zuhany vagy fürdő közben belélegezzük a vízgőzt. Az ősi indiaiak kikísérleteztek egy hatékony módszert az orrüregeik egészségesen tartására. Meleg sós vizet kell beönteni, vagy befecskendezni az egyik orrlukon, és hagyni, hogy a másikon keresztül távozzon. A módszer, bár kissé drasztikus, működik. Azonban a modern embernek szerencsére már rendelkezésére állnak a különböző tengervizes vagy sóoldatos orrspray-k, melyekkel ugyanolyan jó eredményeket lehet elérni, csak lényegesen kíméletesebben.

Mint minden egészségügyi problémára, úgy az orrnyálkahártya-szárazságra is érvényes, hogy ha hosszabb ideig áll fenn, vagy ha a házi praktikák bevetése ellenére sem javul, mindenképp forduljunk orvoshoz, hiszen mint említettük, lehetséges, hogy egy gyógyszer szedése, vagy valamilyen betegség áll a háttérben.

Hirdetés Megfázás, Nátha? Reventil orrspray! Reventil orrspray az orrmelléküreg-gyulladás és az orrnyálkahártya-gyulladás tüneteinek kezelésére és megelőzésére. Egyedülálló, természetes eredetű összetevője, az Ectoin enyhíti a gyulladást és védi az orrnyálkahártyát. Allergiás panaszok esetére is! Tartósítószer-mentes.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Kiemelt kép: Getty Images