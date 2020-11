A thai hatóság szerint Szijjártó fertőzött meg egy bangkoki magyar diplomatát

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztertől kapta el a koronavírust egy Bangkokba delegált magyar diplomata, erősítette meg a helyi népegészségügyi hatóság, a DDC – írja a Khmer Times alapján a 444.

A DDC korábban csak annyit közölt, hogy Szijjártó látogatása után pozitív lett egy meg nem nevezett, 53 éves magyar diplomata vírustesztje, de most a hatóság már azt is közölte, hogy egyértelműen saját kormánya minisztere fertőzte meg. A diplomata egy autóban ült és együtt is ebédelt Szijjártóval.

Szijjártó múlt kedden adott pozitív mintát Thaiföldön, a magyar miniszter előtte Kambodzsában járt, ahol már 1166 embert teszteltek koronavírusra a magyar küldöttség látogatása miatt, amit a helyi sajtó és a kormány tagjai csak november 3-i incidensként emlegetnek. Szijjártó kambodzsai testőre mellett még legalább három politikus megfertőződött, karanténba vonult a kambodzsai kormányfő, több miniszter és a számos tisztviselő is.

Kép: Bielik István / 24.hu