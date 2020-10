A kormánnyal küzd a főváros, hogy európai fejlesztési hitelt kaphasson

Karácsony Gergely szerint a kormány nem akarja, hogy a főváros fejlődjön.

A fővárosi önkormányzat előkészítette a zöld járműbeszerzési programját, amelynek értelmében 50 új villamos és 50 új troli szolgálná a lakosság kényelmét – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely.

A főpolgármester elmondta, hogy enne a beszerzésnek egy részét azok a trolik képeznék, amelyeket már ismernek a budapestiek: olyan alacsonypadlós járművek, amelyek képesek felsővezeték nélkül is közlekedni. Segítségükkel ki lehetne váltani buszjáratokat is.

Sajnos azonban komolytalanok azok a kormányzati ígéretek, amelyek elhangzanak a fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatban – jegyezte meg Karácsony. Elmondta, hogy két héttel ezelőtt megállapodtak arról, hogy az ötven troli megvásárlásához segítséget kap Budapest, szerdán azonban azzal kellett szembesülnie az önkormányzatnak, hogy ez az ígéret semmissé vált és a kormány nem támogatja a kormány tisztviselői által előkészített javaslatot.

„Budapestnek le kell mondania arról, hogy új, korszerű trolikat vásárolhassunk” – jelentette ki a főpolgármester. Megjegyezte, hogy ez nem az első ígéret, amely elszállt és felidézte, hogy kormány korábban azt is megígérte, hogy az 50-50 troli és villamos beszerzését is kifizeti, de ezt sem tartotta be.

A fővárosi önkormányzat ugyanakkor folyamatosan keresi a megoldásokat, ezért előkészítettek egy megállapodást az Európai Fejlesztési Bankkal, amelynek értelmében a főváros egy rendkívül kedvező, visszatérítendő támogatás formájában meg tudná vásárolni ezeket a járműveket.

Ehhez pontosan tudjuk, hogy kell a kormány jóváhagyása, de úgy tűnik, hogy a kormány még azt sem engedi meg, hogy a főváros helyettük vásárolja meg ezeket a járműveket, innentől kezdve nem tudunk másra gondolni, minthogy a kormánynak nem érdeke az, hogy Budapest fejlődjön,

jelentette ki a főpolgármester. „Abban érdekelt, hogy Budapest ne használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek megnyíltak előttünk” – tette hozzá. Karácsony kiemelte: továbbra sem adják fel, ezért újra a kormány asztalára teszik a fejlesztési hitelcsomagot, amellyel 19 kerületbe tudnának új járműveket behozni.

Az elmúlt napokban a kormány több ígéretet is tett arra, hogy a fővárostól elvett pénzekből fedezve számos fejlesztést fog majd végrehajtani, jegyezte meg a főpolgármester, de kijelentette, hogy az igazán fontos fejlesztés ezeknek a troliknak és villamosoknak a beszerzése lenne.

Ha a kormány nem állja a szavát és nem fizeti ki ezeket a fejlesztéseket, akkor legalább azt tehesse meg a főváros, hogy európai uniós hitelkeretből megvehesse a járműveket. Ha ezt nem teszi meg, akkor azzal hadat üzen, de nem a fővárosi önkormányzatnak, hanem a budapestieknek.

