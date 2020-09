Legyőzték a Fideszt a hajdúszoboszlói időközi választáson

Jónás Kálmán független jelölt nyerte Hajdúszoboszlón a a 8-as számú egyéni választókerületben (EVK) kiírt vasárnapi időközi választást – számolt be a helyi választási iroda adatai alapján a Debreciner. A volt jobbikos politikus a szavazatok 47 százalékát (350 szavazat) szerezte meg, a második helyre Nagy Balázs, a Fidesz-KDNP-Hajdúszoboszlói Gazdakör-MI Hajdúszoboszlóért jelöltje futott be 36,5 százalékkal (272 szavazat), a harmadik hely pedig az MSZP és a Párbeszéd támogatását is élvező Kovács Tiboré lett, a Momentum színeiben, 16,5 százalékkal (123 szavazat).

Jónás 2014 és 2019 között a Jobbik kompenzációs listáról mandátumot szerzett önkormányzati képviselője volt, a tavalyi önkormányzati választást megelőzően azonban kilépett a pártból, idézte fel a Debreciner. A 2019-es őszi választáson függetlenként indult, de akkor második lett a fideszes Török Péter Endre mögött. A választást azért kellett kiírni, mert Török január 16-án lemondott a mandátumáról. A Fidesz mostani veresége annyiban nem mérvadó, hogy ezzel sem került veszélybe a kormánypárti többség a hajdúszoboszlói képviselő-testületben.

Vasárnap további négy településen tartottak még időközi választást:

Vizsláson Sándor József (független) lett a település polgármestere. Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni, mert a község képviselő-testülete június 25-én feloszlatta magát.

(független) lett a település polgármestere. Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni, mert a község képviselő-testülete június 25-én feloszlatta magát. Alsószentmártonban Balogh Miklóst (független) választották meg a település élére. A község tavaly októberben megválasztott független polgármestere, Budai László februárban lemondott tisztségéről. Vele kapcsolatban a Pécsi Törvényszék januárban azt közölte az MTI-vel, hogy felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

(független) választották meg a település élére. A község tavaly októberben megválasztott független polgármestere, februárban lemondott tisztségéről. Vele kapcsolatban a Pécsi Törvényszék januárban azt közölte az MTI-vel, hogy felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Istvándiban Bereczkiné Pavelka Jolán független jelölt nyerte a polgármester-választást. Az időközi választásra azért volt szükség, mert Istvándi korábbi polgármesterét márciusban jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság egy, a megválasztása előtt elkövetett bűncselekmény miatt. A településvezető ezzel elvesztette választójogát, tisztsége megszűnt.

független jelölt nyerte a polgármester-választást. Az időközi választásra azért volt szükség, mert Istvándi korábbi polgármesterét márciusban jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság egy, a megválasztása előtt elkövetett bűncselekmény miatt. A településvezető ezzel elvesztette választójogát, tisztsége megszűnt. Egyházasrádócon Derks Wilhelmus Josephus független jelölt lett az új polgármester. Az előző faluvezető egészségi okokra hivatkozva májusban lemondott tisztségéről, ezért kellett kiírni az időközi választást.

Kiemelt kép: 24.hu/Farkas Norbert