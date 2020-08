Kiskorú lányokat futtattott egy öttagú banda

A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói egy életveszélyt okozó testi sértés ügyében folytattak nyomozást, amikor olyan információk merültek fel, hogy az ügy egyik érintettje a jövedelmét fiatal lányok futtatásából szerzi. A nyomozók prostitúció elősegítésének gyanúja miatt kezdtek nyomozni – olvasható a rendőrség honlapján.

a rendőrök feltérképezték a 19 éves B. Alex kapcsolatait, így látókörükbe került a férfi testvére és egyik barátja is. A nyomozás adatai szerint a 22 éves B. Attila és a 20 éves L. Tamás szintén részt vettek abban, hogy kiskorú lányokat szervezzenek be azért, hogy Budapest belvárosában szexuális szolgáltatást nyújtsanak felnőtt férfiaknak. 2017 októberétől szerveztek be kiskorú lányokat, akik ezt követően pénzért szexuális szolgálatatást nyújtottak a főváros sűrűn látogatott utcáin, szórakozóhelyein és különböző hotelekben. A férfiak néhány lányon keresztül kábítószert is kínáltak a kuncsaftoknak, sőt a lányok töltötték be a futár szerepét is, hogy a kábítószerhez hozzájussanak.

Két nő is segített a három férfinek. Ötüket július 30-án a rendőrök elfogták. Az illetékes bíróság B. Alex és B. Attila letartóztatását elrendelte, L. Tamásnak, S. Eszmeraldának, valamint B. Mariannának pedig bűnügyi felügyeletét rendelte el.