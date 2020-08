Hónapok óta nincs fekvőbeteg-ellátás a vásárosnaményi kórházban

Gyakorlatilag rendelőintézetként üzemel a vásárosnaményi kórház – mondják a helyiek az ATV beszámolója szerint. A koronavírus-járvány hazai megjelenése óta ugyanis szünetelteik a fekvőbeteg-ellátási osztályokat. „Nincsen belgyógyászatunk, nincsen krónikus osztályunk, ápolási osztályunk, gyermekosztályunk, sem rehabilitációs osztályunk. Ígéretet kaptunk a kórház vezetésétől szeptemberben huszonhárom osztály indul újra” – nyilatkozta Sápi Mónika.

Ő annak a demonstrációnak a főszervezője, amellyel azt próbálják elérni emberek, hogy nyissák meg újra a város kórházában a fekvőbeteg-ellátást.

A szervező szerint ez azért is aggályos, mert a sürgősségi osztály szintén egyik pillanatról a másikra tavaly nyáron megszűnt. Akkor azt mondták, ez csak ideiglenes, majd szeptemberben újranyitják, de ez csak ígéret maradt. Sokaknak most ötven vagy száz kilométert is utazni kell az egészségügyi ellátásért – derül ki a riportból.

Kiemelt képen Kásler Miklós EMMI-miniszter. Fotó: Bielik István / 24.hu