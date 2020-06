Speciális akadálypályán mérik fel, mit tudnak a magyar amazonok

A Kassai-völgyben gyakorlatozó amazonok életébe lesett be Kovács Bea, az idei 38. Magyar Sajtófotó Pályázat André Kertész Nagydíjas fotósa. A völgyben a magyar lovasíjász sport megteremtőjeként ismert Kassai Lajos 1988 óta működteti katonai hagyományokon alapuló hagyományőrző iskoláját. Az iskola 183 tagja között közel 50 a nő. Egészen fiataloktól a középkorúakig érkeznek a felvételezni vágyók a Kassai völgybe, hogy a fizikai és szellemi kihívást jelentő vizsgát letegyék, szurkoló szeretteik színe előtt. Vannak köztük, akik saját álmukat követik, sok fiatalt szüleik lelkesedése indít útnak, de olyan is akad, aki kedvesét követve pattanna nyeregbe és fogna íjat. A lovasíjász lét többek között fegyelmet, elköteleződést, szorgalmat és kitartást követel, a komfortzónából való kilépés elkerülhetetlen ahhoz, hogy lényegi változás t történjen a lovasíjász tudásában. A közösségben töltött idő, az együtt végzett munka olyan értékeket teremt, amelyekhez szívesen kapcsolódnak a nők is. A lovasíjász közösség támogató, megtartó ereje nagyon jelentős az amazonok életében.