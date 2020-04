Egy dunakeszi, magán idősotthonban is megjelent a koronavírus

Azonosították a koronavírust egy dunakeszi bentlakásos intézmény egyik lakójánál. A magán fenntartású otthonban krónikus pszichiátriai betegségben, Alzheimer-kórban vagy sclerosis multiplexben szenvedő betegek élnek — írta meg a 444.hu.

A lapnak Gyöngyösi Sándor, az otthon vezetője azt mondta: az illető tünetmentes, elkülönítették az intézményben. A pozitivitást egy gyorsteszt mutatta ki, jelenleg a PCR-teszt eredményére várnak, ez ma vagy holnap várható. Elmondása szerint addig nem tesztelik a többi lakót, de jelenleg mindenki tünetmentes. Dióssi Csaba polgármester azt mondta, információi szerint a lakó nemrég kórházi ellátást kapott, onnan tért vissza az otthonba. De egyelőre nem tudni, hogy a fertőzés így, vagy más úton jutott be az intézménybe.

Mára az ország több idősotthonában is megjelent a vírus. Először a nagymágocsi Kastélyotthonban intézkedtek fertőzés miatt, miután nyolc lakónak lett pozitív a tesztje. Később Érden, a Betegápoló Irgalmasrend fenntartásában működő Szent József Otthont is járványügyi megfigyelés alá helyezték. A budapesti, Rózsa utcai idősek otthonában is minden lakót le kellett tesztelni, miután az egyik beteget tünetekkel vitte el a mentő, egy másik pedig meg is halt.

