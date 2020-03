Az amerikai szenátus elfogadta minden idők legnagyobb segélycsomagját

Az amerikai felsőház elfogadott egy kétbillió dolláros segélycsomagot, hogy ezzel segítse az amerikai gazdaságot a koronavírus okozta válságban. Ez minden idők legnagyobb segélycsomagja az Egyesült Államokban, forintban jelenlegi árfolyamon 985 614 000 000 000, tehát majdnem százezer milliárd forintot jelentene.

A csomagot többedik próbálkozásra tudták csak elfogadni, mert a demokraták és a republikánusok nem értettek egyet abban, pontosan mire menjen a csomag nagy része, és ki irányítsa annak elosztását. Emellett a demokraták azt szerették volna, ha a cégeknek szánt pénzért cserébe azok garantálják, hogy megvédik a munkavállalók állásait.

A szenátusban ugyan többsége van a republikánusoknak, de egyrészt nem akkora, mint amekkora az elfogadáshoz szükséges, másrészt több képviselő karanténban van.

A csomag most a képviselőházhoz kerül, ahol a demokrata többségű testület is szavazhat róla. Ezzel egy probléma van: a demokraták közben a képviselőházban saját segélycsomagot nyújtottak be.