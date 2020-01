5700 milliárd forintot tart az elit privátbankároknál

A magyarországi privátbankárok által kezelt vagyon több mint 20 százalékkal gyarapodott 2019-ben, az egy évvel korábbinál több, immár közel 45 ezer ügyfélszámlán csaknem 5700 milliárd forint szunnyadt – derül ki az Mfor.hu és a Privátbankár.hu által a szolgáltatók körében félévente elvégzett legfrissebb felméréséből.

A magánvagyonok kiemelt gyarapodása köszönhető a konjunktúrának: a korábbinál több osztalékot vettek ki cégeikből a cégtulajok, és a prémiumok is nagyobbak voltak. A jól teljesítő tőzsde miatt is szépen fialtak a befektetések, illetve ingatlaneladásokból is sokan gyarapodtak.

