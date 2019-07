Budapest Tengerpartja (X)

Három éve nyílt meg a Lupa-tó, különleges karibi strandélménnyel ajándékozva meg a fővárosiakat és a Dunakanyarban élőket. A fehér homokos, pálmákkal övezett, kristálytiszta vízű tó partján baldachinos ágyak és napernyők nyújtanak árnyat. A homokos part különböző strand-sportok, a tó változatos vízi aktivitások lehetőségét nyújtja, nem beszélve a változatos gasztro-kínálatról.

Budapest és Szentendre között, a 11-es főút Duna felöli oldalán található, méreteiben is egyedülálló Lupa-tavat korábban is a kristálytiszta, türkizkék vize miatt kedvelték, akik a tiltás ellenére lejártak a „Lupára”, vállalva a nomád körülményeket és a veszélyeket. Azóta viszont – a víz minőség kivételével – szinte minden megváltozott. Megsokszorozták a strandolásra alkalmas partszakaszokat, valamint az egész területet világító fehér homokkal töltötték fel. Így egy hazánkban egyedülálló 2,5 km-es, a pálmafás tengerpartok hangulatát ide varázsló luxus strand, és a hozzá kapcsolódó változatos szolgáltatások nyújtanak kikapcsolódást minden látogatónak a nyári napokban. A fejlesztések még korántsem értek véget, ezért az idei év is sok újdonságot tartogat majd a Lupa látogatóinak.

A Lupa-tavat többféle célcsoport igényeit kiszolgálandó, két részre, a LUPA Beach-re és az Öböl Strandra osztották, különböző jegyárakkal és az árakhoz illeszkedő szolgáltatásokkal biztosítva a vendégek tökéletes kikapcsolódását. A karibi szigetvilág hangulatát varázsolja Szentendre határába ”Budapest tengerpartja”, a LUPA Beach, ahol a felhőtlen strandolásnak a pálmafákkal beültetett vízpart és a kristálytiszta vizű tó csak a keretét adja, hiszen ezen a részen a prémium szolgáltatások teljes tárháza megtalálható, a bérelhető privát partszakaszoktól, a baldachinos ágyakon át, a part menti koktélbárokig. A homokos part profi sportpályái különböző strand-sportok, a tó pedig változatos vízi aktivitások lehetőségét kínálja. A Lupa Beach-en belül játszótér, vízi kalandpark, valamint mellettük egy elkerített, sekélyvízű strand, a „Gyerek Beach” várja a kisebb gyerekkel érkező családokat.

A tó déli csücskében pedig a hangulatos Öböl Strand hívja az igazán környezettudatos látogatóit, ahol nemcsak a pázsit zöld, hanem a szemlélet is, hiszen igyekeznek a lehető legkevesebb környezet terheléssel biztosítani, hogy az itt strandolók ne csak a napsütést és a fantasztikusan tiszta vizet élvezhessék, hanem a legjobb ár-érték arányú szolgáltatást kapják.